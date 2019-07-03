В Иванове заведующая отделом социального обслуживания три года платила зарплату за дочь, которая там не работала

Мошенники часто представляются социальными работниками. Но бывает и так, что социальные работники оказываются самыми настоящими мошенниками. Так, заведующая Ивановского комплексного центра социального обслуживания населения» три года получала чужую зарплату, еще и социальные выплаты себе присваивала.

Удалось ей это, устроив на работу в отделение Советский отдел социального обслуживания на дому свою дочь социальным работником. С 2012 года женщина целых три года подделывала документы, вела журнал графика посещения пожилых. Сумма получилась немаленькая – 350 тысяч рублей.

Уголовное дело мошенницы утверждено и направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщина полностью признала свою вину и отдала деньги. Правда, в семь раз меньше, чем взя