2019-07-03T17:59:33+03:00
Иваново

В Иванове заведующая отделом социального обслуживания три года платила зарплату за дочь, которая там не работала

Женщина подделывала документы и присваивала себе деньги и социальные выплаты
Роман РЫЖИКОВ
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Мошенники часто представляются социальными работниками. Но бывает и так, что социальные работники оказываются самыми настоящими мошенниками. Так, заведующая Ивановского комплексного центра социального обслуживания населения» три года получала чужую зарплату, еще и социальные выплаты себе присваивала.

Удалось ей это, устроив на работу в отделение Советский отдел социального обслуживания на дому свою дочь социальным работником. С 2012 года женщина целых три года подделывала документы, вела журнал графика посещения пожилых. Сумма получилась немаленькая – 350 тысяч рублей.

Уголовное дело мошенницы утверждено и направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщина полностью признала свою вину и отдала деньги. Правда, в семь раз меньше, чем взя

ИСТОЧНИК KP.RU

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