2019-07-01T17:24:03+03:00
Иваново

Мэр Иванова запретил продавать алкоголь во время полумарафона 7 июля

Кроме того, рекомендовано не продавать напитки в стекле
Роман РЫЖИКОВ
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В магазинах запретили продавать алкоголь, а в кафе порекомендовали не продавать напитки на вынос в стеклеВ магазинах запретили продавать алкоголь, а в кафе порекомендовали не продавать напитки на вынос в стеклеФото: Олег УКЛАДОВ
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В Иванове 7 июля пройдет полумарафон «Красная нить». Для того, чтобы ничто не могло омрачить спортивный праздник, мэр города Владимир Шарыпов подписал постановление об ограничении продажи спиртного в местах проведения мероприятия.

Так, с 9 до 17 часов невозможно будет купить алкоголь в магазинах на площади Пушкина, проспекте Ленина от Почтовой до Крутицкой, от Почтовой до сквера Воинов-интернационалистов, от Громобоя до Карла Маркса, на Шереметьевском проспекте, улицах 8 марта от Шереметьевского до Калинина, на улице Багаева от Красной Армии до Почтовой, Громобоя от Калинина до проспекта Ленина, Карла Маркса и Калинина от 8 марта до Громобоя, на Красной Армии, Крутицкой, и Почтовой от Багаева до проспекта Ленина.

При этом, запрет не коснется кафе. Им, в свою очередь, рекомендуют не продавать напитки в стеклянной таре.

Кроме того, постановление призывает полицейских взять его соблюдение на особый контроль

ИСТОЧНИК KP.RU

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