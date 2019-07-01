В Ярославской области прошел стрижепад

С необычным явлением в выходные столкнулись жители Переславского и Ростовского районов Ярославской области. Здесь начали массово падать стрижи. Пернатых находили не только на улице, но и на полу в домах.

- В комнате нашли 16 штук. По этажам прошли, насобирали 53 штуки. Собрали в пакет и выпустили утром с балкона. Так сидят на руке, лететь не хотят. И не боятся. Вот что очень странно! Просто берешь и все. В том году один за все время залетел, так я по всей комнате за ним гонялась, - рассказала жительница Переславля-Залесского Светлана Биткина.

Основная версия жителей – птицы слабы, потому что обезвожены или голодны. Эксперты говорят, что такое, действительно, возможно.

- Одна из причин такого поведения птиц может быть связана с наступившим в области похолоданием. В это время насекомые, которых на лету ловят стрижи, пропадают, и птицам становится нечем питаться. Обычно в такие периоды взрослые стрижи впадают в анабиоз. Все жизненные процессы в их организме замедляются. В таком состоянии птица может провести до пяти дней без воды и еды без ущерба для здоровья. Обычно в периоды похолодания птицы сидят в гнездах. Однако на молодняк это не распространяется. Птенцы не впадают в анабиоз. К тому же сейчас они как раз начинают вылетать из гнезд, вставать на крыло. Возможно, найденные жителями птицы – это как раз молодняк, который вылетел из гнезд в поисках пропитания, - рассказала заведующая кафедрой зоологии и физиологии ЯГПУ им. Ушинского Елена Анашкина.

Впрочем, специалист выдвинула и другие версии причин происходящего. Например, птицы могли упасть, ударившись обо что-то в полете – о стекло, провод, ветви деревьев. А особенностью стрижей из-за длинных крыльев и коротких лапок является то, что они не могут взлететь с ровной поверхности. В этом случае птичку можно поднять, осмотреть – не повреждены ли крылья, и, если все в порядке, аккуратно подкинуть в воздух. Тогда она сможет упорхнуть.

Еще одна версия - не исключено, что где-то недалеко провели обработку от насекомых, и птицы, наевшись отравленной пищи, почувствовали себя плохо.

- Установить точную причину случившегося можно, только проведя исследования. К сожалению, в большинстве случаев человек никак не может помочь стрижам, так как ухаживать за ними очень сложно. Они едят только живых насекомых. Причем, привыкли хватать их на лету. Даже, если вы найдете подходящую пищу, например, сверчков, не факт, что птица будет их есть. Если же птенца удастся все-таки выкормить с рук, он потом не адаптируется к жизни на воле, - отметила Елена Анашкина.

Впрочем, в том же Переславле люди умудряются спасать птиц. Светлана Биткина вечером в воскресенье отчиталась: всех птиц отходили, они набрались сил и улетели, кроме одной, которая оказалась слабее своих сородичей..

- Поили их пятипроцентной глюкозой и физраствором, кормили мучными червями, больше в городе ничего не нашли, - рассказала спасительница стрижей.

Скорее всего, без помощи человека пернатые просто погибли бы.