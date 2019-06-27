2019-06-27T17:27:04+03:00
Общество

Маршрутки останутся, изменятся правила: в Ярославле идет передел рынка пассажирских перевозок

К 2025 году для горожан будет без разницы, на чем ехать
Роман РЫЖИКОВ
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Частные перевозчики больше не смогут сами устанавливать тарифыЧастные перевозчики больше не смогут сами устанавливать тарифыФото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Стоит сразу сказать, что маршрутки никуда не денутся. Но вот работать по нерегулируемому тарифу они, действительно, перестанут. Иными словами, теперь перевозчики не смогут сами устанавливать цены на проезд, а подчинятся властям. Произойдет это постепенно, аж к 2025 году. Но если раньше об этом только говорили, то теперь появился проект постановления мэрии Ярославля.

В документе перечислен 31 маршрут. Большинство из них начнут работать по-новому уже в 2021 году. № 40, № 84, № 94 претерпят изменения в 2024 году, № 71 и № 97 в 2025-ом.

При этом, в постановлении не уточняется, по какому именно тарифу будут осуществляться перевозки.

Стало быть, для пассажиров ничего не изменится, за исключением того, что весь общественный транспорт будет стоить одинаково, но поездка едва ли станет дешевле.

Более того, в обозримом будущем ярославцев могут ждать неприятные сюрпризы: чиновники взволнованы тем, что по проездному рабочего дня люди совершают несколько поездок в сутки, а это не очень прибыльно. Так что количество поездок могут ограничить, а заодно пересмотреть нынешний тариф.

Сами же владельцы маршрутных автобусов, которые в будущем уровняются в правах с муниципальными перевозчиками, и вовсе против проездных. Те, кто имеет опыт перевозок по регулируемому тарифу, сомневаются, что у мэрии хватит денег, чтобы компенсировать убытки от провоза льготников и тех, кто пользуется проездными. И это не единственная претензия предпринимателей к власти.

- Возможно, что готовится передел рынка пассажирских перевозок. Не исключено, что власти нас просто хотят выдавить и позвать перевозчиков, которые по каким-то причинам угодны мэрии, - говорят маршруточники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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