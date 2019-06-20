2019-06-20T15:35:17+03:00
Политика

Создатель переславского хамона предложил Путину поддержать сельхозбренды

Фермер из Ярославской области Борис Акимов пообщался с президентом во время прямой линии
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фермер из Ярославской области пообщался с Владимиром Путиным во время прямой линии. Фото: скриншот с трансляции прямой линии.Фермер из Ярославской области пообщался с Владимиром Путиным во время прямой линии. Фото: скриншот с трансляции прямой линии.
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20 июня на прямой линии с Владимиром Путиным вопрос президенту задал фермер из Переславля-Залесского Борис Акимов – журналист, который переехал из Москвы в Ярославскую область, чтобы производить экологически чистую сельхозпродукцию. Он же - один из создателей фермерского кооператива «ЛавкаЛавка», целью которого является реализация деревенских продуктов напрямую, без посредников.

Борис выращивает свой сорт чеснока и даже производит переславский хамон.

- Привезли нам кусочек? - спросила у фермера ведущая.

- Нет, все в деревне Княжево висят, - улыбнулся фермер.

- Придется туда, видимо, ехать. Говорят, что спрос на продукцию огромный. Вкусный хамон у вас?

- Говорят, что да.

- А вы сами, как думаете?

- Не хочется хвалиться, но вроде так.

А дальше Борис Акимов озвучил Владимиру Путину свое предложение:

- У нас сегодня государство больше помогает агрохолдингам, а не малым фермерам. И где-то 90% всей помощи идет 10% самым крупным предприятиям в России. Между тем, центр прибыли этих компаний находится не на территории регионов, а в Москве, за границей или вообще в оффшорах. А малые фермеры, малый бизнес вкладывает деньги в развитие той территории, на которой живет и работает. Тем самым является драйвером в развитии. У нас есть предложение, как можно скорректировать эти приоритеты. В Европе есть хороший пример продуктов регионального происхождения. Тот же самый пармезан, пармская ветчина, шампанское. Это драйверы территории, которые дают большому количеству фермеров рабочие места. Есть идея запустить в России такую программу по созданию продуктов территориального происхождения. Это дало бы фермерам и малому бизнесу импульс к развитию. И территории бы начали развиваться, и фермерам было бы хорошо, и потребителям тоже. У нас есть большое количество региональных брендов, часто забытых. Например, брейтовский чеснок, которым я занимаюсь, или павловские куры, или мурманские огурцы. То есть большое количество продукции, которую можно возродить и сделать драйверами развития территории. Такую программу было бы здорово на всю страну распространить.

Борис Акимов считает, что нужна программа по поддержке региональных сельхозбрендов. Фото: скриншот с трансляции прямой линии.

Борис Акимов считает, что нужна программа по поддержке региональных сельхозбрендов. Фото: скриншот с трансляции прямой линии.

- То есть развитие местных продуктовых брендов, - прокомментировал президент. - У нас это есть. Скажем, вологодское масло всем известно и в нашей стране, и за границей. Думаю, в целом это не утрачено. Хотя я с вами полностью согласен – нужно, чтобы государство и СМИ помогали. Хотя мне средства массовой информации сейчас скажут, давайте платите деньги и мы вам раскрутим что угодно… Но государство должно помогать. Думаю, что вы сказали насчет фермеров и крупных хозяйств – это отголоски дискуссии по поводу того, на что государство прежде всего должно обратить внимание. Я знаю эту дискуссию, знаю, кто в недавнем прошлом являлся ее апологетом. В шутку говорю это. А без шуток говорю, что это бывший губернатор Краснодарского края Александр Николаевич Ткачев. Он все время говорил, что двигателем развития сельского хозяйства являются крупные товарные производства. На самом деле, они дают основной объем продукции, это правда. Не только у нас, но и за рубежом. Но забывать малые, средние хозяйства, фермерские хозяйства, конечно, нельзя. Здесь я с вами полностью согласен. Но мне кажется, у вас неполная информация. Объем товарной продукции фермерских хозяйств вырос за последнее время на 45%. Это приличный рост. И без поддержки государства это было бы невозможно. Общий объем поддержки сельхозотрасли в прошлом году был 254 миллиарда рублей. В этом году он 303 миллиарда. Имею в виду и поддержку экспорта. Из всего объема этой поддержки где-то 45% приходится на крупные хозяйства. А на фермерские хозяйства – 16%. Объем рынка, которые занимают фермеры, - 12%. Это означает, что объем поддержки больше, чем рынок, который сейчас фермеры занимают. Это говорит о том, что государство подталкивает к дальнейшему развитию. Я думаю, что это произойдет в самое ближайшее время. Безусловно, государство должно подставить плечо и сделать следующий шаг. Тем более есть сферы деятельности, где без фермерских хозяйств не обойтись. Фермеры – это органичная часть всего сельского хозяйства страны. А что касается поддержки брендов, вы правы абсолютно. Надо подумать над этим. Попрошу Дмитрия Николаевича Патрушева сделать предложение.

Владимир Путин пообещал подумать над предложением Бориса Акимова. Фото: скриншот с трансляции прямой линии.

Владимир Путин пообещал подумать над предложением Бориса Акимова. Фото: скриншот с трансляции прямой линии.

Но на этом разговор фермера и президента не закончился.

- Сыры-то где? – спросил Путин.

- Будут, - ответил Акимов.

- Адрес оставьте после программы, - подытожила ведущая.

Фермера попросили оставить адресок, где можно попробовать его хамон и сыры. Фото: скриншот с трансляции прямой линии.

Фермера попросили оставить адресок, где можно попробовать его хамон и сыры. Фото: скриншот с трансляции прямой линии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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