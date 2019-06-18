Женщина установила приложение на смартфон, и оно украло у нее десятки тысяч рублей

Технологии не стоят на месте, и вместе с ними развиваются и злоумышленники. Новый способ мошенничества злоумышленники опробовали на жительнице Ивановской области: все тот же «сотрудник банка» сообщил ей, что карту пытаются взломать. Только на этот раз он не просил ее продиктовать какие-либо данные. 40-летняя женщина установила по инструкции «менеджера» на свой смартфон приложение «Поддержка» и лишилась 74 тысяч рублей. Деньги просто исчезли с ее карты после того, как женщина совершила ряд операций в приложении.

Ивановская полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» и уже ищет злодеев.

А мы в очередной раз напоминаем вам, что стоит быть предельно внимательными и никому не сообщать свои персональные данные. Помните: сотрудники банка не звонят с предложениями