В Костромской области рухнул мост с людьми

Серьезное происшествие случилось в воскресенье, 16 июня, в Костромской области. Здесь в селе Юрьево Островского района рухнул подвесной мост. В момент ЧП на нем находились люди.

- Я была на месте происшествия. Передо мной шло восемь человек. Двое мужчин и женщина были как раз на середине, где высота над землей примерно восемь метров. Они сорвались вниз. Впереди шли еще трое мужчин и маленькая девочка. Буквально за секунду до происшествия ребенок успел сойти с моста, мужчины схватились за тросы и повисли над оврагом. Но так как у края моста высота небольшая, они сами потихоньку спустились вниз – только руки ободрали. То же самое сделали и двое человек, которые только заходили на мост, - рассказала костромичка Алена Клочкова.

ЧП произошло около 11 часов утра. По мосту местные жители ходят на кладбище. Обычно здесь не слишком многолюдно, но в воскресенье как раз отмечалась Троица и многие пошли навестить могилы родных. По предварительным данным, у конструкции лопнул один из тросов. От этого мост и перевернулся.

Трое пострадавших сейчас находятся в больнице. У всех серьезные травмы – переломы рук, ребер, позвоночника. Но угрозы жизни, к счастью, нет. В администрации района сообщили, что последнее обследование и укрепление моста было проведено в январе этого года. Но, видимо, конструкция, построенная еще в 1972 году, нуждается в более частом обслуживании.

Местные власти утверждают, что проверяли конструкцию в январе. Фото: Алена Клочкова.

Хотя сами жители вообще сомневаются, что был какой-то ремонт.

- Сколько было обращений по поводу состояния этого моста. Администрация бездействовала! – пишут люди в группе «ЧП Кострома» в «ВКонтакте».

Сейчас проверку по факту случившегося проводит областное УМВД. Полиции предстоит выяснить, в каком состоянии на самом деле находится мост и как его содержанием занимались чиновники.

Восстановить конструкцию обещают в ближайшие дни.