В Костроме появится второй мост через Волгу

В Костроме появится транспортный коридор в обход города со вторым мостом через Волгу. Этот проект распоряжением федерального правительства включили в схему территориального планирования России.

- Это очень важное для региона событие. Сегодня федеральным центром приняты необходимые решения для реализации проекта. Появление объездной дороги и второго моста через Волгу положительно скажется как на экологии и транспортной доступности, так и на развитии экономики Костромской области, - отметил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Уже в этом году Упрдор «Холмогоры» приступит к обоснованию инвестиций, необходимых для строительства. Этот этап завершится в 2020 году. А в 2021 уже может стартовать само строительство.