2019-06-14T16:46:40+03:00
Кострома

В Костроме появится второй мост через Волгу

Проект по его строительству включили в схему территориального планирования России
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Костроме построят новый мост через Волгу.В Костроме построят новый мост через Волгу.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Костроме появится транспортный коридор в обход города со вторым мостом через Волгу. Этот проект распоряжением федерального правительства включили в схему территориального планирования России.

- Это очень важное для региона событие. Сегодня федеральным центром приняты необходимые решения для реализации проекта. Появление объездной дороги и второго моста через Волгу положительно скажется как на экологии и транспортной доступности, так и на развитии экономики Костромской области, - отметил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Уже в этом году Упрдор «Холмогоры» приступит к обоснованию инвестиций, необходимых для строительства. Этот этап завершится в 2020 году. А в 2021 уже может стартовать само строительство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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