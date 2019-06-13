В Костроме двое парней по совету из соцсетей сожгли чужой автомобиль

В Костроме двое парней сожгли чужой автомобиль. Обугленный остов машины «ВАЗ 2113» случайные прохожие нашли на территории заброшенного гаражного кооператива. О находке люди сообщили в полицию.

- На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе проверки было установлено, что машина принадлежит жительнице микрорайона Паново, причем о постигшем ее несчастье женщина узнала уже от полицейских. Дальнейшее расследование показало, что к преступлению причастны два местных жителя 17 и 18 лет, - сообщили в УМВД России по Костромской области.

Парни признались, что стать пироманами их сподвигли комментарии в соцсетях. Оказалось, 8 июня ребята разместили в костромской группе «ВКонтакте» пост о брошенной, как им показалось, машине. Намерения у них были очень даже благие - найти владельца авто.

- Во дворе дома в микрорайоне Паново стоит вот это. Похоже, была в ДТП. Если есть информация о хозяине машины, напишите. Жильцы дома жалуются, - говорилось в тексте объявления и прилагалось фото. На нем видно, что у машины побит кузов, а сама она стоит, съехав с газона на проезжую часть.

Изначально цель молодых людей была светлой - найти хозяина авто. Фото: УМВД по Костромской области.

В комментариях к посту ребятам сначала предложили просто затолкать машину обратно на газон. Но дальше пошли более жесткие отзывы. Люди писали, что такому автохламу не место во дворе. Мол, машина скоро станет игрушкой для детей, а потом и вовсе помойкой. Среди советов «В утиль ее и деньги пополам!», «Не можешь отремонтировать/содержать – продай» появилось и радикальное «Сжечь!». И парни решились…

Комментаторы в соцсетях подтолкнули на скользкий путь. Фото: соцсети.

- В комментариях пользователи предложили сдать «старье» в металлолом или сжечь, чтобы не занимал место. Злоумышленники объединил обе идеи: отбуксировал ВАЗ подальше от чужих глаз, разукомплектовали, а остатки сожгли, чтобы замести следы, - рассказали в полиции Костромской области.

Сейчас на молодых людей завели дело по статье «Кража». Похищенные запчасти у них изъяли.

А ведь писали в комментариях ребятам и дельные советы – обратиться в полицию или ГИБДД. Только почему-то к ним не прислушался.