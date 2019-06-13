2019-06-13T18:52:45+03:00
Кострома

В Костроме двое парней по совету из соцсетей сожгли чужой автомобиль

Старенькую машину одного из жильцов во дворе приняли за автохлам
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
В Костроме двое парней сожгли машину. Это им посоветовали в соцсетях. Фото: УМВД по Костромской области.В Костроме двое парней сожгли машину. Это им посоветовали в соцсетях. Фото: УМВД по Костромской области.
Изменить размер текста:

В Костроме двое парней сожгли чужой автомобиль. Обугленный остов машины «ВАЗ 2113» случайные прохожие нашли на территории заброшенного гаражного кооператива. О находке люди сообщили в полицию.

- На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе проверки было установлено, что машина принадлежит жительнице микрорайона Паново, причем о постигшем ее несчастье женщина узнала уже от полицейских. Дальнейшее расследование показало, что к преступлению причастны два местных жителя 17 и 18 лет, - сообщили в УМВД России по Костромской области.

Парни признались, что стать пироманами их сподвигли комментарии в соцсетях. Оказалось, 8 июня ребята разместили в костромской группе «ВКонтакте» пост о брошенной, как им показалось, машине. Намерения у них были очень даже благие - найти владельца авто.

- Во дворе дома в микрорайоне Паново стоит вот это. Похоже, была в ДТП. Если есть информация о хозяине машины, напишите. Жильцы дома жалуются, - говорилось в тексте объявления и прилагалось фото. На нем видно, что у машины побит кузов, а сама она стоит, съехав с газона на проезжую часть.

Изначально цель молодых людей была светлой - найти хозяина авто. Фото: УМВД по Костромской области.

Изначально цель молодых людей была светлой - найти хозяина авто. Фото: УМВД по Костромской области.

В комментариях к посту ребятам сначала предложили просто затолкать машину обратно на газон. Но дальше пошли более жесткие отзывы. Люди писали, что такому автохламу не место во дворе. Мол, машина скоро станет игрушкой для детей, а потом и вовсе помойкой. Среди советов «В утиль ее и деньги пополам!», «Не можешь отремонтировать/содержать – продай» появилось и радикальное «Сжечь!». И парни решились…

Комментаторы в соцсетях подтолкнули на скользкий путь. Фото: соцсети.

Комментаторы в соцсетях подтолкнули на скользкий путь. Фото: соцсети.

- В комментариях пользователи предложили сдать «старье» в металлолом или сжечь, чтобы не занимал место. Злоумышленники объединил обе идеи: отбуксировал ВАЗ подальше от чужих глаз, разукомплектовали, а остатки сожгли, чтобы замести следы, - рассказали в полиции Костромской области.

Сейчас на молодых людей завели дело по статье «Кража». Похищенные запчасти у них изъяли.

А ведь писали в комментариях ребятам и дельные советы – обратиться в полицию или ГИБДД. Только почему-то к ним не прислушался.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пытался не сбить человека: в Ярославле "Шевроле-Нива" перевернулась на дороге
Флигель в центре: еще один памятник культуры появился в Ярославле
Если есть на свете рай: из Ярославля начали летать недорогие самолеты в Краснодар
Чини давай: прокуратура дала ярославской мэрии полгода на ремонт Тутаевского шоссе
В Ярославле детские площадки заросли травой и забились мусором
В Рыбинске появится больше крытых площадок для мусора
В Ярославле осудят пьяного водителя, который сбил двоих пешеходов
Застройщик уже разгребает свои кучи: Департамент охраны окружающей среды отреагировал на беспредел на Шевелюхе
В Ярославле начали борьбу с незаконным катанием на лошадях
В Ярославле пьяная парочка избила знакомого табуретом и обокрала его
Очень трогательно: ярославцы заметили маму-утку и восемь утят, разгуливающих по городским улицам
В Ярославской области одна пенсионерка украла у другой 40 тысяч рублей и 4 доллара
В Рыбинске между школами № 18 и 28 появятся футбольное поле, площадки для воркаута и детская зона
В Ярославской области на мать выпавшего из окна ребенка завели уголовное дело
В Ярославле похолодает до 3 градусов
В Ярославской области мужчина проник в телятник и украл двух бычков
Известного ярославского бизнесмена Владимира Голубева приговорили к 12 годам тюрьмы за педофилию
В Ярославле на Шевелюхе сбили насмерть еще одного велосипедиста
«Тело простыней накрыли»: в Ярославле на Фрунзе сбили велосипедиста
Машина смерти: в Ярославле груженый грузовик на полном ходу сметал все на своем пути
Ярославец украл три раритетных кузова и выручил за них смешные деньги
Прятался в гаражах: мужчина год находился в федеральном розыске и по глупости попался ярославской Росгвардии
В Ярославле начали борьбу с брошенным во дворах автохламом
На смену невыносимой ярославской жаре идут переменная облачность и летний дождик
В Рыбинске пройдет фестиваль по пляжному теннису
В Ярославской области 17 выпускников заработали 100 баллов за ЕГЭ