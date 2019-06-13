У 26-летнего жителя Ивановской области нашли целую нарколабораторию
А в машине парня нашли крупную партию марихуаны и «соли»
Фото: УМВД России по Ивановской области
Изменить размер текста:
Ивановские наркополицейские задержали 26-летнего местного жителя с крупной партией наркотиков. В его машине сотрудники обнаружили 220 граммов марихуаны и 240 граммов «соли». Эти наркотики должны были быть распространены на территории региона.
Кроме того, выяснилось, что парень содержал целую нарколабораторию по выращиванию марихуаны.
На торговца смертью завели уголовное дело части 4 по статьи 228. Ему грозит до пятнадцати лет со штрафом до пятисот тысяч рублей.
Следствие продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU