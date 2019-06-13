У 26-летнего жителя Ивановской области нашли целую нарколабораторию

Ивановские наркополицейские задержали 26-летнего местного жителя с крупной партией наркотиков. В его машине сотрудники обнаружили 220 граммов марихуаны и 240 граммов «соли». Эти наркотики должны были быть распространены на территории региона.

Кроме того, выяснилось, что парень содержал целую нарколабораторию по выращиванию марихуаны.

На торговца смертью завели уголовное дело части 4 по статьи 228. Ему грозит до пятнадцати лет со штрафом до пятисот тысяч рублей.

Следствие продолжается.