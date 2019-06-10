2019-06-10T18:03:36+03:00
Иваново

В Ивановской области цыганка ворвалась в дом, избила и ранила пенсионерку

Незваная гостья украла телефон и одежду пожилой женщины
Роман РЫЖИКОВ
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Подозреваемую поместили в изоляторПодозреваемую поместили в изоляторФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Жуткое преступление произошло в Ивановской области. В Заволжске цыганка чуть не убила пенсионерку в собственном доме. Женщина привязалась к прохожей возле магазина и дошла до самого ее дома, а через некоторое время и вовсе зашла внутрь, пока пенсионерка занималась огородом.

Когда хозяйка вошла, цыганка рылась в ее вещах. Женщина попыталась прогнать ее, но незваная гостья накинулась на нее, избила, несколько раз пырнула ножом в спину, схватила сотовый телефон, одежду пенсионерки и убежала, оставив свою жертву умирать на полу.

К счастью, женщину приехал навестить ее 36-летний сын. Он-то и позвонил в полицию, обнаружив мать в луже крови.

Разбойницу удалось задержать. Оказалось, 54-летняя женщина раньше уже была судима за убийство. Сейчас ее держат в изоляторе

ИСТОЧНИК KP.RU

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