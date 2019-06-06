Дмитрий Миронов:«Целенаправленно работаем над повышением экологической безопасности Ярославского региона»

Сегодня, 6 июня, делегация Ярославской области во главе с главой региона Дмитрием Мироновым плодотворно поработала на XXIII Петербургском международном экономическом форуме.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006-го проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. Основная тема форума этого года – «Формируя повестку устойчивого развития» – посвящена вопросам развития глобальной экономики. В его работе участвуют делегации Китая, США, Франции, Германии, Великобритании, Японии и других.

В деловой программе ярославской делегации – подписание соглашений о реализации новых инвестпроектов и расширении уже существующих производств, а также серия встреч с руководством крупных компаний и зарубежными делегациями.

– Форум предоставляет регионам России уникальную возможность продемонстрировать свой инвестиционный потенциал и заключить соглашения с новыми бизнес-партнерами, – отметил Дмитрий Миронов перед началом форума. – Здесь мы планируем подписать более 20 новых соглашений. В числе компаний, с которыми будут закреплены договоренности, такие гиганты, как «Интер РАО», «Ростех», КамАЗ, «Вейчай», концерн «Вега».

Безопасная утилизация ТБО

Одна из важнейших проблем, которую рассматривали на ПМЭФ-2019 – сбережение окружающей среды. В рамках форума прошла сессия, посвященная созданию в России новой экологически безопасной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

– Реформа по стране началась, – отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. – Где-то она идет хорошими темпами, есть регионы-передовики, есть регионы, которые нуждаются в федеральной помощи. Предстоит титанический труд, огромная совместная работа.

Ярославская область является одним из лидеров по реформированию системы обращения с ТКО. Опыт региона как передовой на заседании Госсовета отметил Президент России Владимир Путин, подчеркнув, что наработанные практики можно тиражировать в других субъектах РФ.

– Самое главное – иметь диалог и обратную связь, – сказал на ПМЭФ генеральный директор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. – Мы пошли не по пути шаблона на всю страну, а по принципу лучших практик. Я думаю, что в ближайшее время в СМИ мы покажем то, что уже сделано за полгода, и то, к чему планируем прийти.

«Единым окном» по всем вопросам, связанным с выводом отходов, ликвидацией несанкционированных свалок, организацией сортировки и утилизации ТКО на полигонах, стали региональные операторы. В Ярославской области это ООО «Хартия». С сентября прошлого года в тесном взаимодействии с органами власти и общественностью оно проводит модернизацию схемы сбора мусора и его утилизации, внедряет систему раздельного сбора отработанных фракций, ведет обновление транспорта и полигонов.

– Наша область одной из первых в стране реализовала новую модель организации работы по обращению с отходами, – отметил по итогам сессии председатель правительства региона Дмитрий Степаненко. – Сегодня мы продолжаем активную работу в этом направлении. Плата за предоставленную коммунальную услугу по обращению с отходами в Ярославской области остается одной из самых низких в ЦФО.

Павильон Ярославской области вызывает интерес у гостей ПМЭФ-2019Фото: Правительство Ярославской области

200 миллионов на утилизацию батареек

Трехстороннее соглашение, заключенное сегодня на Петербургском международном экономическом форуме, предусматривает инвестиции в размере 200 миллионов рублей на организацию в регионе системы сбора и утилизации химических источников тока. Подписи под документом поставили губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, генеральный директор ООО «Дюраселл Раша» Юрий Коротаев и генеральный директор ООО «Национальная экологическая компания» Александр Климов.

– Мы целенаправленно работаем над повышением экологической безопасности региона, в том числе в рамках национальных проектов, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Обезвреживание отработанных батареек – неотъемлемая часть этого процесса. За 2018 год в регионе собрано более восьми тысяч килограммов химических источников тока, в 2019 году – уже более трех тысяч килограммов. Ранее мы финансировали их утилизацию из средств областного бюджета. В рамках сегодняшнего соглашения учитывается ответственность одного из крупнейших производителей, который вложит средства в создание необходимой инфраструктуры.

Правительство области, компания «Дюраселл Раша» и Национальная экологическая компания займутся разработкой совместного плана мероприятий по развитию системы раздельного накопления, сбора и утилизации отработанных химических источников тока.

– Соглашение предусматривает масштабирование тех проектов, которые уже работают в Ярославской области. ООО «Дюраселл Раша» хотело бы придать импульс развитию и построению устойчивой инфраструктуры по сбору батареек для дальнейшей утилизации, – сказал Юрий Коротаев. – Мы планируем установить контейнеры в розничных магазинах, в социальных учреждениях и организациях ЖКХ и наладить сбор батареек для их утилизации. Эта работа идет в рамках нацпроекта для всей страны. В Ярославской области есть компания, которая уже имеет возможность переработки батареек, и есть политическая воля – запустить этот проект и поддержать его.

До конца года будет оборудовано порядка 100 мест сбора батареек.

В рамках реализации инвестпроекта к проблеме раздельного сбора опасных отходов планируется привлекать не только предприятия и организации. С целью формирования экологически ориентированного мировоззрения подрастающего поколения будут проводиться тематические занятия в школах и вузах, а также акции по сбору отработанных батареек с поощрением наиболее активных участников.