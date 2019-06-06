В Иванове «Гранта» влетела в дом: погибли четыре человека

Страшная авария произошла в Иванове сегодня, 6 июня, около 12:20. На улице Минской легковушка вылетела с дороги, задела пешехода и разбилась об жилой дом. Водитель, пассажиры и пешеход погибли на месте.

За рулем «Лады Гранты» находился мужчина. По предварительной информации, он пошел на обгон во время поворота, задел обочину и попытался вернуться в свою полосу. Машину выбросило на пешеходную дорожку, по которой дорогу переходила девушка. Сбив прохожую, машина на огромной скорости влетела в дом. Кроме водителя в салоне находились две женщины.

Очевидцы сообщили в спецслужбы. На место немедленно выехала бригада медиков и две машины спасателей, однако, было уже поздно - все, кто находился внутри, погибли на месте. Сбитая девушка умерла до приезда скорой.

По факту трагедии полиция проводит проверку. Личности погибших, а также все обстоятельства произошедшего, устанавливаются