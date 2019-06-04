2019-06-04T10:35:19+03:00
Общество

Где в Ярославле отключат горячую воду в июне

Публикуем график ремонтов на теплосетях в первый месяц лета.
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Часть ярославцев останутся в июне без горячей воды.Часть ярославцев останутся в июне без горячей воды.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Ярославле продолжаются традиционные сезонные отключения горячей воды. И если в мае в основном по всем районам прошли отключения на гидравлические испытания системы, то в первый месяц лета в городе массово начинаются двухнедельные приостановки подачи горячей воды в связи с необходимостью устранения выявленных недостатков сетей.

Дзержинский район

Весь район, кроме 14-го и 15-го микрорайонов: с 19 июня по 3 июля.

14-й и 15-й микрорайоны: 3-6 июня.

Кировский и Ленинский районы

5-19 июня:

Улицы Б. Октябрьская, 126-130; Володарского, 19, 28, 53; Угличская, Рыбинская, Свободы, Городской вал, Лисицына, Салтыкова-Щедрина, проспект Толбухина.

19 июня - 3 июля:

Улицы Автозаводская, 1-я и 3-я Жилая, Розы Люксембург, Белинского, Добрынина, Жукова, Карла Либкнехта, Радищева, Угличская, Чехова, Чкалова, Юности, Добролюбова, Кудрявцева - с дома №18, часть пр. Октября.

27 июня - 8 июля:

Улицы Володарского, 46-48, 55, 59, 61, 63, 65, 101-107; Свободы, Свердлова, Победы, Чайковского, Кудрявцева, 1 - 15; Тургенева, Угличская, Чехова, Щапова, Богдановича, часть Некрасова, пр. Толбухина, пр.Октября, пр. Ленина, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30-38, 51, 53, 55, 57, 59, 61.

В Заволжском, Фрунзенском и Красноперекопском районах отключения не запланированы.

Полный график отключений горячей воды в ярославле на лето -2019 здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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