Когда отключат горячую воду в Ярославле: график на лето - 2019

После отключения отопления в Ярославле традиционно начинается период отключений горячей воды. В это время коммунальщики проводят обследования и ремонты сетей. «Комсомольская правда – Ярославль» публикует график отключений.

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН

21-23 мая, 31 июля - 2 августа - гидравлические испытания

19 июля – 2 августа - ремонты

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

Весь район (кроме 14 и 15 микрорайонов)

14-17 мая, 16-19 июля – гидравлические испытания

19 июня - 3 июля - ремонты

14,15 микрорайоны

3-6 июня, 13-18 августа - гидравлические испытания

23 июля – 6 августа - ремонты

КИРОВСКИЙ И ЛЕНИНСКИЙ РАЙОНЫ

15-17 мая, 23-25 июля – гидравлические испытания

17-28 мая – ремонты

Часть ул. Победы, пр. Октября, улицы Некрасова, Володарского, 50, 60, 62, 64.

14-17 мая, 16-19 июля - гидравлические испытания

24 мая - 5 июня - ремонты

Улицы Большая Октябрьская, 85-124, Салтыкова Щедрина, Володарского, 1-5, 7, 8, 10-15, Лисицына, Вольная, Всполинское поле, Победы, Магистральная, Мышкинский проезд, Рыбинская, Чайковского, Свердлова, просп. Толбухина.

15-17 мая, 23-25 июля – гидравлические испытания

30 мая - 13 июня – ремонты

Улицы Воинова, 1, 3, 3А, Менжинского, Харитонова, пр. Ленина, 12, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, часть пр. Октября.

14-17 мая, 16-19 июля – гидравлические испытания

5-19 июня – ремонты

Улицы Б.Октябрьская, 126-130, Володарского, 19, 28, 53, Угличская, Рыбинская, Свободы, Городской вал, Лисицына, Салтыкова-Щедрина, проспект Толбухина.

14-17 мая, 23-25 июля – гидравлические испытания

19 июня – 3 июля – ремонты

Улицы Автозаводская, 1 и 3 Жилая, Розы Люксембург, Белинского, Добрынина, Жукова, Карла Либкнехта, Радищева, Угличская, Чехова, Чкалова, Юности, Добролюбова, Чкалова, Кудрявцева – с дома №18, часть пр. Октября.

14-17 мая, 16-19 июля – гидравлические испытания

27 июня – 8 июля – ремонты

Улицы Володарского, 46-48, 55, 59, 61, 63, 65, 101-107, Свободы, Свердлова, Победы, Чайковского, Кудрявцева, 1 - 15, Тургенева, Угличская, Чехова, Щапова, Богдановича, часть Некрасова, проспектов Толбухина, Октября, пр. Ленина, 20, 22, 24, 26, 28, 29,30-38, 51, 53, 55, 57, 59, 61.

15-17 мая, 23-25 июля – гидравлические испытания

11-25 июля - ремонты

Улицы Советская, Полушкина Роща, Андропова, Флотская, Первомайская, Подзеленье, Терешковой, Флотская, Волжская набережная, Кирова, часть просп. Октября, Суркова, Депутатская, Депутатский пер., Пятницкая, Кооперативная, Зои Космодемьянской, Революционная, пл. Челюскинцев, Андропова, Республиканская, Ушинского, Красный съезд, Лизы Чайкиной, Трефолева, Кооперативная, Кедрова, просп. Ленина, 1-17, Волкова, Красный съезд, Максимова, Нахимсона, Некрасова, Воинова, 2, 6, 8, 10, 15 - 39.

15-17 мая, 23-35 июля

29 июля – 7 августа – ремонты

Улицы Чайковского, Некрасова, Республиканская, Победы, часть пр. Октября, Республиканская, Свердлова, Чайковского,

14-17 мая, 23-25 июля – гидравлические испытания

1-14 августа – ремонты

Улицы Пушкина, Ушинского, Свободы, Собинова, Свердлова, Республиканская, Победы

14-17 мая, 16-19 июля – гидравлические испытания

7-21 августа - ремонты

Улицы Кудрявцева, Лермонтова, Радищева, Свердлова, Павлика Морозова, Тургенева, Угличская, Полиграфическая, Чехова, Чкалова, Щапова, Юности, Рыбинская, Салтыкова-Щедрина, часть Свободы, Чехова, Ухтомского, Белинского, Добролюбова, Жилая, Богдановича, Городской вал, пр. Толбухина, пр. Ленина, 44, 46, 48, 50, 52, 54.

15-17 мая, 23-25 июля – гидравлические испытания

15-28 августа – ремонты

Улицы Большая Октябрьская, 28-92, Чайковского, Комсомольская, Которосльная наб., Республиканская, Салтыкова-Щедрина, Собинова, Республиканская, Мукомольный пер., часть Свободы.

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ И ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОНЫ

22-23 мая, 30 июля – 1 августа - гидравлические испытания

24 мая -7 июня - ремонты

Улицы Гагарина, Московский проспект, Ньютона, Зелинского, Павлова, Нефтяников, Большие Полянки, Закгейма, Институтская, Калинина, Кривова, Рыкачева, Титова, Фрунзе, 8 марта, Декабристов, Курчатова, Будкина, Герцена, Зелинского, Слепнева, Силикатное шоссе, Матросова, Красноперекопская, Носкова, Семашко, Маланова, Наумова, Калмыковых, Гоголя, Курчатова, Ушакова, Подвойского, Матросова, Стачек, Зелинского, Зеленцовская, Ползунова, Короленко, Майорова, Дорожная, Б. Федоровская, Ньютона, Бахвалова, Которосльной пер., Нагорная, Журавлева, Писемского, Малая Пролетарская, Пригородная, поселки Текстилей, Ивняки, Дубки, Нагорный, Щедрино, Силикатного завода

13-26 мая – ремонты и гидравлические испытания

Пожарского, Суздальская, Минина.

Более подробный график с домами и улицами здесь.