2019-06-03T16:47:13+03:00
Кострома

Футбольные ворота упали на 14-летнего подростка в Костроме

Следственный комитет начал проверку обстоятельств произошедшего
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Костроме на мальчика упали футбольные ворота. Фото: СУ СКР по Костромской области.В Костроме на мальчика упали футбольные ворота. Фото: СУ СКР по Костромской области.
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Серьезное происшествие случилось в Костроме 1 июня. Во дворе на улице Свердлова на 14-летнего мальчика упали футбольные ворота. Произошло это около 16 часов.

Подросток с друзьями пришли поиграть в футбол на спортивную площадку. Но уткнулись в ограждения. Оказалось, что на площадке затеяли ремонт, футбольные ворота разобрали. Но ребят это не остановило. Школьники пробрались на огороженную территорию и все-таки начали играть. В какой-то момент незакрепленные ворота свалились. Перекладина стукнула мальчика по голове и шее.

К счастью, травмы оказались не смертельными.

- В настоящее время подросток находится на амбулаторном лечении, его жизни и здоровью ничего не угрожает, - рассказали в СУ СКР по Костромской области.

Между тем, следователи начали проверку всех обстоятельств произошедшего.

- Действиям руководства предприятия, проводившего ремонтные работы, будет дана юридическая оценка по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», - добавили правоохранители.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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