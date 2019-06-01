Конкурс рисунков ко Дню защиты детей: выберем победителя вместе

В конкурсе детского рисунка «Счастливое детство», приуроченного к Дню защиты детей, приняли участие дети сотрудников и военнослужащих Росгвардии региона. Из всех работ, которые пришли на конкурс, жюри Росгвардии выбрало семь лучших. Определить победителя предлагаем читателям сайта «Комсомольская правда – Ярославль». Судьба лидера в ваших руках! Поэтому заходите к нам на сайт и голосуйте за ту работу, которую считаете лучшей! Проголосовать за каждый рисунок можно только раз в день. Поэтому, чтобы поддержать любимого участника, заходите к нам на сайт каждый день, приглашайте друзей и родных! Голосование продлится до 24 часов 9 июня 2019 года. А потом мы подведем итоги и наградим победителя. Главный приз - билеты на колесо обозрения «Золотое кольцо» в Ярославле.

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