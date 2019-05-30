2019-05-30T17:22:50+03:00
Кострома

В Костромской области подросток ранил друга из ружья

Пострадавший в тяжелом состоянии находится в больнице
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Костромской области подросток попал в больницу с огнестрельными ранами.В Костромской области подросток попал в больницу с огнестрельными ранами.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Днем 30 мая в одну из больниц Костромской области привезли подростка с огнестрельными ранениями. Оказалось, в него из ружья выстрели друг. Происшествие случилось в городе Буе. Пока полиция придерживается версии, что ранение произошло случайно.

- По предварительным данным, днем пятнадцатилетний парень привел к себе в гости друга. Нашел ключи от сейфа и достал оттуда охотничье ружье отца, чтобы показать товарищу. В результате неосторожного обращения с оружием один из несовершеннолетних пострадал, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Костромской области.

Подробности истории пока не сообщаются. На данный момент известно, что оба подростка из благополучных семей, в поле зрения правоохранительных органов не попадали.

Сейчас полиция проводит доследственную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. К разбирательствам также подключилась комиссия, созданная по поручению губернатора Костромской области Сергея Ситникова и возглавляемая уполномоченным по правам ребенка в регионе Татьяной Быстряковой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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