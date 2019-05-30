В Костромской области подросток ранил друга из ружья

Днем 30 мая в одну из больниц Костромской области привезли подростка с огнестрельными ранениями. Оказалось, в него из ружья выстрели друг. Происшествие случилось в городе Буе. Пока полиция придерживается версии, что ранение произошло случайно.

- По предварительным данным, днем пятнадцатилетний парень привел к себе в гости друга. Нашел ключи от сейфа и достал оттуда охотничье ружье отца, чтобы показать товарищу. В результате неосторожного обращения с оружием один из несовершеннолетних пострадал, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Костромской области.

Подробности истории пока не сообщаются. На данный момент известно, что оба подростка из благополучных семей, в поле зрения правоохранительных органов не попадали.

Сейчас полиция проводит доследственную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. К разбирательствам также подключилась комиссия, созданная по поручению губернатора Костромской области Сергея Ситникова и возглавляемая уполномоченным по правам ребенка в регионе Татьяной Быстряковой.