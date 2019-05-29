В Ярославской области заблудившаяся бабушка неделю бродила по лесу

Пропала 85-летняя Капитолина Алексеевна еще 19 мая. Ушла из дома в поселке Елизарово Переславского района в неизвестном направлении. Родные, не обнаружив бабулю дома, кинулись за помощью к полиции и поисковикам-волонтерам.

- Нуждается в медицинской помощи! Дезориентирована! – тревожно сообщили они.

Оказалось, что в последний раз Капитолину Алексеевну видели стоящей на дороге в селе Елизарово в 9 часов утра.

- Готовим ориентировку, пост о выезде, параллельно прозваниваем больницу, морг и собираем добровольцев на выезд. Сбор назначаем на 00.30 в Рязанцево, через которое, как предполагалось, должна была пройти бабушка. О готовности к выезду откликнулось 3 человека. Понятно, вечер первого рабочего дня недели, завтра утром всем снова на работу. Выезжаем в надежде, что по ходу поиска подключатся ещё добровольцы, - рассказал о начале поисков участник поискового отряда «Лиза Алерт» Антон Ракутин из Переславля.

Небольшой отряд прочесал обочины, кусты, лесополосу вдоль дороги на Рязанцево. По ходу поисков присоединилась еще одна группа волонтеров из Ярославля. У поисковиков была версия, что пенсионерка могла пойти в Забелино, где она когда-то работала дояркой.

- Да, часто память играет с пожилыми людьми злую шутку - они забывают события последних лет, зато ярко помнят активную фазу жизни - торопятся на работу, а порой, не осознавая последствий, пускаются в путь за тысячи километров - в края, где прошла их молодость, - рассказывают волонтеры.

Поиски продолжались до 7 часов утра, но результатов не принесли. Однако после этого не прошло ни дня, чтобы бабушку не искали. Участвовали родные Капитолины Алексеевны, односельчане, полиция. Только через неделю пожилую женщину нашли. Живой!

- Нашли родные на удалении двух километров от дома на берегу реки Рокши, сильно ослабленную и обезвоженную, - сообщили в «Лизе Алерт».

К сожалению, неделя пребывания лесу наложила свой след на состояние пенсионерки. Капитолина Алексеевна пропала в больницу в тяжелом состоянии.

- Не могу не задать себе вопрос - могли ли мы найти бабушку в первую ночь, и вернуть ее домой, не подвергая столь тяжёлым для пожилого человека испытаниям? Безусловно, могли, если бы нас было больше. «Лиза Алерт» - добровольческий поисковый отряд, который умеет искать пропавших людей. Но самое большое наше богатство и самый большой дефицит - это неравнодушные люди, готовые помогать нам в поисках людей, - рассуждает сейчас Антон Ракутин.

И приглашает всех желающих присоединиться к благородному и важному делу, которым занимаются поисковики-волонтеры.

НА ЗАМЕТКУ

Как не потерять пожилого родственника и самому не пропасть в лесу: советы полиции

Полиция напоминает гражданам о необходимости быть внимательными к своим родственникам. Если пожилой человек страдает забывчивостью или провалами памяти, хроническими заболеваниями, напишите на бумаге его данные и контактные телефоны родственников, разложите такие листки с информацией в карманы его одежды. Контролируйте время прогулок своих пожилых родственников, по возможности сопровождайте их.

Отправляясь в лес, позаботьтесь о личной безопасности. Не стоит идти в лес, если вы не уверены в своих силах отыскать дорогу обратно. Не будьте самонадеянны - старайтесь не ходить за грибами или ягодами в одиночку, даже если уверены в том, что хорошо знакомы с местностью.

Обязательно возьмите с собой мобильный телефон, перед выходом полностью зарядите его аккумулятор и пополните баланс. Если у вас есть хронические заболевания, не забудьте необходимые лекарства. Также стоит запастись спичками, питьевой водой и компасом. Научитесь пользоваться компасом, изучите основные правила ориентирования в лесу.

Обращайте внимание на погодные условия - в пасмурную погоду поход лучше отложить. Надевайте удобную, непромокаемую одежду и обувь.

Обязательно сообщите родственникам, знакомым о предполагаемом маршруте, продолжительности похода, своевременно информируйте их об изменении своих планов.

Если Вы - пожилой человек, воздержитесь от походов в лес в одиночку.

В случае если вы все-таки заблудились, постарайтесь как можно скорее сообщить об этом в полицию, а также МЧС. Для этого на мобильном телефоне необходимо набрать номер 102, 112.

Напоминаем, что если вы заблудились в лесу:

- Не паникуйте, остановитесь и подумайте - откуда пришли, не слышно ли криков, шума машин, лая собак. Выйти к людям помогают различные звуки: работающий трактор, собачий лай, проходящий поезд.

- Если есть возможность – заберитесь на высокое дерево и осмотритесь. Что отличает местность, где вы находитесь (реки, просеки, горы, деревни и т.д.)? Может быть, с высоты вы их увидите.

- Если точно знаете, что вас будут искать - оставайтесь на месте, разведите костер - по дыму найти человека легче.

- Если ищете дорогу сами - старайтесь не петлять, ориентируйтесь по солнцу. Хорошо, если удалось выйти на линию электропередач, железную дорогу, газопровод, реку - идя вдоль этих объектов, вы всегда выйдете к людям.

- Подавать звуковые сигналы можно ударами палки о деревья, звук от них далеко расходится по лесу.

- Оставляйте по дороге «зарубки»: надломленная ветка, стрела, выложенная из камней, привязанный к кусту кусок ткани могут сослужить службу и вам, и тем, кто захочет вам помочь.

- Если все же в лесу вас застала ночь, подберите подходящее для ночлега место. Двигаться в темное время не рекомендуется, можно получить травму, оступившись или провалившись в воду. Место для ночлега выбирайте высокое и сухое, желательно у большого дерева. Заготовьте хворост для костра, сделайте подстилку из лапника. Расположиться лучше всего спиной к дереву, перед собой разжечь костер и поддерживать его всю ночь.

- Сотовый телефон уже не раз помогал установить место нахождения заблудившихся грибников. Спасателям и полицейским можно позвонить с мобильного без сим-карты и даже если вы находитесь на территории «чужого оператора» сотовой связи. Для этого необходимо набрать номер 112 и попытаться объяснить своё местонахождение.

(по информации пресс-службы УМВД России по Ярославской области).