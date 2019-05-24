2019-05-24T19:46:52+03:00
Кострома

В Костромской области на четырехлетнюю девочку в детском саду упало пианино

Малышка находится в реанимации
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В костромском садике на девочку упало пианино. Фото: СУ СКР по Костромской области.В костромском садике на девочку упало пианино. Фото: СУ СКР по Костромской области.
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Серьезное происшествие случилось 23 мая в детском саду поселка Красное-на-Волге Костромской области. Здесь на четырехлетнюю девочку упало пианино. Как все произошло, пока точно не известно. По предварительным данным, воспитательница отошла на кухню за завтраком для группы, а когда вернулась, услышала детский крик и увидела лежащего под инструментом ребенка.

К счастью малышка осталась жива. В срочном порядке ее увезли в больницу.

- Ребенок был доставлен к нам утром с синдром сдавления грудной клетки. Ему было сделано полное обследование органов. Проводится лечение, - рассказал лечащий врач крохи, травматолог-ортопед Дмитрий Фролов.

По словам докторов, состояние девочки улучшилось, ее жизни сейчас ничто не угрожает. Однако пока ребенка с мамой еще держат в палате реанимации.

Проверку по факту произошедшего начало следственное управление Следственного комитета России по Костромской области.

- В ходе доследственной проверки будут установлены конкретные лица, ответственные за безопасность детей в детском саду и дана юридическая оценка их действиям, - сообщили в ведомстве.

Свои разбирательства по поводу случившегося начали и областные чиновники. Для этого по поручению заместителя губернатора была создана специальная комиссия из сотрудников регионального департамента образования и науки, которая выезжала в детский сад. Итоги проверок станут известны на днях.

Кроме того, во все детские сады Костромской области власти разосланы письма с требованием проверить безопасность установленной в группах мебели и оборудования, чтобы такая ситуация не повторилась где-то еще.

ИСТОЧНИК KP.RU

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