В Ивановской области школьницы жестоко избили подругу из-за парня

Мощные удары ногами по голове и лицу, унижения и требование подчиниться, жуткие женские вопли и жестокость, не поддающаяся объяснению. В Родниках Ивановской области школьницы 14-15 лет расправились над сверстницей из-за того, что она встречалась с мальчиком. И сняли происходящее на мобильник. Казалось бы, те страшные времена уже прошли…

«Я расстанусь с ним!» - кричит девочка, лежа на земле и закрывая голову руками. Но в ответ на нее сыплется град из ударов.

Подростка перестают линчевать, только когда рядом появляется кто-то из взрослых случайных прохожих. Правда, если верить очевидцам, казнь прекратилась лишь ненадолго.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/710853" frameborder="0"></iframe> В Ивановской области школьницы жестоко избили девочку.

«Когда та женщина ушла, Катю начали избивать палками» - пишут подростки в социальных сетях. Там, к слову, уже собираются устроить самосуд. Город-то небольшой. Все друг друга знают. Люди не верят, что девочки получат по заслугам.

Тем временем, произошедшим заинтересовались в Следственном комитете:

- В настоящее время проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. – сообщают в пресс-службе ведомства. - По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.