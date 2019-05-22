В Иванове депутат облдумы обматерила подписчиков из-за могилы ветерана

Не успели люди привыкнуть к тому, что власть теперь оскорблять нельзя на законодательном уровне, как депутат Ивановской областной думы от КПРФ Юлия Тимофеева обматерила и облила грязью подписчиков, а кого-то даже сравнила с педофилом. Скандал разгорелся в «Одноклассниках», где женщина выложила фотографию заброшенной могилы ветерана, до которой, якобы, нет дела властям. Пользователи назвали это пиаром.

«Слышь ты, *** (человек нетрадиционной сексуальной ориентации), если ты, конечно, не обделался в штаны, пардон, в юбку, предлагаю встретиться и лично обсудить вышеизложенное. Если ты, конечно, не последний трус!» - так отреагировала Юлия Тимофеева на критику в свой адрес. Кроме того, женщина добавила, что удел ее оппонента – «дристать в штаны».

- Председатель думы Марина Дмитриева дала руководству фракции в думе поручение разобраться в ситуации, дать оценку поведению Тимофеевой, а потом доложить обо всем на заседании комиссии по организации работы думы», — рассказал пресс-секретарь регионального парламента Роман Шорин корреспонденту Znak.com. Кроме того, Шорин отметил, что о кадровых решениях речи пока не идет.