2019-05-22T19:21:58+03:00
Иваново

В Иванове депутат облдумы обматерила подписчиков из-за могилы ветерана

Депутат Ивановской областной думы Юлия Тимофеева оказалась в центре скандала из-за своего языка
Роман РЫЖИКОВ
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Тимофеева Юлия Петровна. Фото: Ивановская областная ДумаТимофеева Юлия Петровна. Фото: Ивановская областная Дума
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Не успели люди привыкнуть к тому, что власть теперь оскорблять нельзя на законодательном уровне, как депутат Ивановской областной думы от КПРФ Юлия Тимофеева обматерила и облила грязью подписчиков, а кого-то даже сравнила с педофилом. Скандал разгорелся в «Одноклассниках», где женщина выложила фотографию заброшенной могилы ветерана, до которой, якобы, нет дела властям. Пользователи назвали это пиаром.

«Слышь ты, *** (человек нетрадиционной сексуальной ориентации), если ты, конечно, не обделался в штаны, пардон, в юбку, предлагаю встретиться и лично обсудить вышеизложенное. Если ты, конечно, не последний трус!» - так отреагировала Юлия Тимофеева на критику в свой адрес. Кроме того, женщина добавила, что удел ее оппонента – «дристать в штаны».

- Председатель думы Марина Дмитриева дала руководству фракции в думе поручение разобраться в ситуации, дать оценку поведению Тимофеевой, а потом доложить обо всем на заседании комиссии по организации работы думы», — рассказал пресс-секретарь регионального парламента Роман Шорин корреспонденту Znak.com. Кроме того, Шорин отметил, что о кадровых решениях речи пока не идет.

Скриншот/ok.ru

Скриншот/ok.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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