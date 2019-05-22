В Кинешме начальник миграционного отдела полиции организовал канал незаконной миграции

Громкое уголовное дело возбуждено в Ивановской области. Здесь, В Кинешме и Кинешемском районе высокопоставленный полицейский организовал незаконную миграцию и вместе с подельником зарегистрировал почти сотню иностранцев в непригодных для проживания помещениях. Дело ведет УФСБ России по Ивановской области.

По данным следствия, полицейский с подельником с октября прошлого года по май этого зарегистрировали 83 мигранта. Местом «временного пребывания» для иностранцев стали непригодные для проживания помещения, принадлежащие индивидуальному предпринимателю.

30-летнего жителя Кинешемского района заключили под стражу. Теперь уже бывший полицейский – под домашним арестом. Расследование продолжается.