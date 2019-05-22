2019-05-22T10:02:22+03:00
Иваново

В Кинешме начальник миграционного отдела полиции организовал канал незаконной миграции

Высокопоставленный полицейский с подельником зарегистрировал почти сотню мигрантов
Роман РЫЖИКОВ
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Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками УФСБ России по Ивановской областиОперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками УФСБ России по Ивановской областиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Громкое уголовное дело возбуждено в Ивановской области. Здесь, В Кинешме и Кинешемском районе высокопоставленный полицейский организовал незаконную миграцию и вместе с подельником зарегистрировал почти сотню иностранцев в непригодных для проживания помещениях. Дело ведет УФСБ России по Ивановской области.

По данным следствия, полицейский с подельником с октября прошлого года по май этого зарегистрировали 83 мигранта. Местом «временного пребывания» для иностранцев стали непригодные для проживания помещения, принадлежащие индивидуальному предпринимателю.

30-летнего жителя Кинешемского района заключили под стражу. Теперь уже бывший полицейский – под домашним арестом. Расследование продолжается.

Задержан полицейский, обвиняемый в организации незаконной миграции.Задержан полицейский, обвиняемый в организации незаконной миграции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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