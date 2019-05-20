В Ивановской области у задержанного наркомана обнаружили целый склад боеприпасов

На станции Иваново-Сортировочное сотрудники транспортной полиции задержали 25-летнего молодого человека, у которого нашли гашиш. При себе у парня было больше трех грамм. Задержанный отказался о медицинского освидетельствования.

Во время следственных действий, в гараже у ивановца нашли 57 патронов к автомату Калашникова и три «рожка». Там же было 14 патронов к пистолету Макарова.

Ни о наркотиках, ни о боеприпасах подозреваемый не говорит ничего, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ, благодаря которой может не свидетельствовать против себя.

На данный момент на парня завели уголовные дела за «Незаконное хранение наркотических средств» и «Незаконное приобретение боеприпасов».