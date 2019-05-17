2019-05-17T11:05:58+03:00
Общество

Теснота, духота и дебильные разговоры: приезжие о ярославских маршрутках

Собираем комментарии гостей города и местных жителей о нашем общественном транспорте
Роман РЫЖИКОВ
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Пока в Ярославле есть маршрутки, их будут любить, ненавидеть, но все равно пользоваться их услугамиПока в Ярославле есть маршрутки, их будут любить, ненавидеть, но все равно пользоваться их услугамиФото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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- Проехалась тут в местной маршрутке. Господи! Неужели вы на этом каждый день ездите? Духота, теснота, дебильные разговоры… - написала гостья нашего города в ярославской группе в Вконтакте.

Реакции долго ждать не пришлось. Только за ночь пост набрал почти 200 комментариев. Ярославцы разделились на два лагеря: одни восприняли это мнение как личное оскорбление и начали защищать честь города и ненавистных многим маршруток, другие – поддержали автора шутками и личными наблюдениями.

Например, горожане поделились неожиданными лайфхаками, которыми успешно пользуются в транспорте каждый день:

- за одну поездку в маршрутке можно узнать все городские новости из первых уст;

- услышать много полезных советов в переполненной маршрутке и узнать, где и на что действуют скидки и акции;

- получить бесплатный массаж, когда пассажиры начинают утрамбовываться и толкаться по команде кондуктора: «В середину проходим! В середину!»;

- познакомиться с интересными людьми или даже встретить свою судьбу;

- зарядиться человеческой энергией;

- про «Игру Престолов» вообще вся маршрутка поддержит…

Что интересно, мужчины рассказывают, что устали рулить самостоятельно, да и поездки на маршрутке выходят дешевле обслуживания личного авто, а зимой они предпочитают маршрутки легковушкам, потому что не хотят выкапывать свой транспорт из сугроба и подолгу прогревать его.

А вот некоторые девушки удивили и даже шокировали вот таким «плюсом»: можно прислониться к кому-нибудь красивому и погреться не только телом, но и душой.

В свою очередь те, кто на полном серьезе вступился за этот вид общественного транспорта, утверждают, что микроавтобусы всегда идут переполненными потому, что пользуются бешеным спросом. И вообще, маршрутки – это реальность.

Среди минусов люди называют неприятные запахи в переполненных салонах, убитую, истоптанную другими пассажирами обувь, испорченное после поездки в час-пик настроение, неудобные сиденья в микроавтобусах.

Отдельного внимания заслуживает состояние некоторых машин и квалификация водителей. Но это уже совсем другая история, Тем более, рейды в маршрутках проводятся регулярно.

Конечно, все познается в сравнении. У нас есть возможность пользоваться и другими видами общественного транспорта, или, например, ездить на такси. Еще есть горожане и вовсе не знающие этой романтики из-за того, что передвигаются исключительно на личном авто. А третьи крутят педали велосипедов и вовсе ни о чем не переживают.

Так или иначе, пока маршрутки в Ярославле есть, их будут любить, ненавидеть, но все равно пользоваться их услугами…

ИСТОЧНИК KP.RU

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