2019-05-19T19:16:44+03:00
Общество

"Сутки уже сидит": ярославцы попытались спасти собаку из машины

Оказалось, собаку не забыли, и в машине она просидела недолго
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Фото: Подслушано в ЯрославлеФото: Подслушано в Ярославле
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- На Добрынина стоит машина, в ней сидит собака целый день, наверняка хозяин просто забыл про неё. Помогите найти хозяина, собака может задохнуться, - такой крик души появился в одной из городских групп Вконтакте несколько часов назад. Пост был с фоткой затонированной машины. Затонированной и с картонкой вместо заднего стекла. И запиской от сердобольного прохожего с похожим текстом.

Ярославцы в комментариях стали возмущаться жестокости хозяина собачки. Это преступление, пусть полиция его накажет, давайте достанем собачку, а машину спалим нафиг - комментаторы были беспощадны. Другие добавляли ужасные детали: собака уже больше суток сидит в этой машине, без еды и воды. Но потом в комментарии пришли хозяева собаки.

- Все в порядке. С собакой все отлично. Не волнуйтесь, правда. Успокойтесь, все хорошо, - заверили они волнующихся. - Собака давно дома так-то.

Выяснилось, что хозяева оставили пса в машине ненадолго, только чтобы сходить в магазин, куда с собакой не пускают. А то, что пес провел сутки в машине, это уже выдумки.

Напомним, недавно ярославцы реально спасли сбитого на дороге щенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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