СЕГОДНЯ 21:21 2019-05-18T21:21:28+03:00

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В Ярославской области полицейские и прохожие помогли сбитой собаке. Происшествие случилось 16 мая в Переславском районе. В селе Троицкая Слобода две девушки нашли на обочине дороги травмированного пса. Животное нужно было срочно доставить к ветеринару. Увидев проезжающий мимо экипаж ГИБДД, они решили попросить сотрудников о помощи. Инспекторы ДПС занесли собаку в машину и доставили к врачу.

- Очень выручили, очень помогли! Щенок выжил, получил нужную помощь. Без транспортировки он бы на улице, погиб бы уже к утру, - рассказали потом девушки.

Кстати песика назвали Камри - в честь Тойоты Камри, на которой сотрудники ГИБДД доставили больного щенка в больницу. Ветеринары диагностировали у зверька переломы двух лап. Чтобы поправиться, собаке предстоит пережить несколько операций.

Собаку назвали Камри. Фото: ОГИБДД г.Переславля в "ВКонтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU