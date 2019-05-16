«Хочу, чтобы в еде не было волос и скорлупы»: в Ярославле подвели итоги анкетирования о школьном питании

В мэрии Ярославля 16 мая подвели итоги анкетирования на тему качественного школьного питания. Опрос проводили во всех школах города. В нем приняли участие 15 тысяч школьников и 18 тысяч родителей.

Судя по ответам самих ребят, 71% питаются в школе, а 86% опрошенных еще завтракают дома перед уроками. Больше трети учеников берут с собой из дома перекус - фрукты, воду, напитки и сладости.

Те, кто совсем не питается в школьных столовых, объясняют свой отказ в основном двумя причинами - недостаточно вкусной или холодной едой, а также нехваткой времени на переменах.

Как бороться с одной из этих проблем, власти уже решили.

– Ярославские школы сейчас переходят на безналичный расчет. Одна из задач, которую мы хотим решить этим переходом – увеличить количество свободного времени для обслуживания и питания детей, – сказал депутат муниципалитета Алексей Таганов.

Ребята, которые все-таки едят в столовых, видят другие минусы в школьном питании. Например, они хотели бы иметь возможность выбора блюд. Но это не все.

– Хочу, чтобы в тарелках не было волос, а в макаронах – скорлупы, – написал в анкете ученик одной из ярославских школ.

Сделать меню более привлекательным, по мнению учеников и их родителей, могло бы увеличение количества овощей и фруктов. Хотя среди детских запросов немало и забавных: «на первое – только куриный суп: «борщно-куриный суп», «щи-куриный суп», «чтобы воду заменили «Фантой», а котлеты – отбивными».

– Больше фастфуда и сладостей, – прочитала в другой анкете Светлана Зуева, директор ИРСИ, где и обрабатывали анкеты учеников.

В мэрии констатировали, что над культурой питания ярославских школьников надо работать.

— Мы понимаем, что дети приходят из детских садов, поэтому пристальное внимание будет уделено и качеству питания в дошкольных учреждениях, и воспитанию культуры питания у детей. В следующем году мы закупаем учебники для начальной школы, которые посвящены как раз правильному питанию, — отметил Владимир Волковым.

По результатам завершенного анкетирования в Ярославле может появиться альтернативное меню и собственная пищевая лаборатория по контролю за качеством школьного питания.

НА ЗАМЕТКУ

ТОП самых любимых и нелюбимых ярославскими школьниками блюд:

Любимые:

- макароны

- пюре

- мясные котлеты

- салат

- рис

Нелюбимые:

- рагу

- рыба

- омлет

- каша

- гуляш

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 61% школьников покупают еду в буфете;

- 63 рубля в день – средняя сумма, которую дают на питание родители своим детям;

- 92% родителей проявляют интерес к школьному питанию своих детей, 58% опрошенных взрослых утверждают, что ежедневно спрашивают у сыновей и дочерей о том, что они ели в школьной столовой.