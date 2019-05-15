2019-05-15T16:08:03+03:00
Общество

На соцподдержку жителей Ярославской области в прошлом году из бюджета были направлены 6,4 миллиарда рублей

Такая цифра прозвучала на состоявшемся сегодня, 15 мая, заседании правительства региона
Мария СОКОЛОВА
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Дмитрий Миронов отметил, что все социальные обязательства правительством Ярославской области выполнены в 2018 году на сто процентов.Дмитрий Миронов отметил, что все социальные обязательства правительством Ярославской области выполнены в 2018 году на сто процентов.Фото: Правительство Ярославской области
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В 2018-м меры социальной поддержки предоставлены более чем 470 тысячам жителей области. Они получали 64 вида выплат, пособий и компенсаций. Более 159 тысяч человек были охвачены работой учреждений социального обслуживания.

– В минувшем году все федеральные и региональные социальные обязательства в Ярославской области выполнены на сто процентов, – сообщил губернатор Дмитрий Миронов. – На эти цели было направлено около 6 миллиардов 400 миллионов рублей. Подчеркну, что впервые за последние пять лет проведена индексация мер социальной поддержки. Безусловное выполнение всех соцгарантий – один из приоритетов в нашей работе. И в 2019 году мы продолжим придерживаться этого принципа.

Глава региона также отметил, что по поручению президента России Владимира Путина повышен минимальный размер оплаты труда. Сегодня в Ярославской области он составляет 11280 рублей при уровне прожиточного минимума 11074 рубля. Директор департамента труда и социальной поддержки населения Лариса Андреева рассказала, что в рамках национального проекта «Демография» будет реализован региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». На его выполнение до 2024 года запланировано 8 миллиардов 800 миллионов рублей.

– В 2018 году адресную помощь на сумму свыше 100 миллионов рублей получили более 20 тысяч жителей. В том числе заключено 966 социальных контрактов. Всего с 2010 года в Ярославской области заключено 4129 социальных контрактов, – сообщила Лариса Андреева.

Важным направлением деятельности является социальное обслуживание населения. Сегодня в инфраструктуре сети социального обслуживания региона 56 учреждений. Ежегодно в данных организациях проводится мониторинг качества и доступности социальных услуг с участием их получателей. Согласно ему по итогам 2018 года уровень удовлетворенности населения составил более 99 процентов. Как доложила Лариса Андреева, ликвидирована очередность на получение услуг во всех типах соцучреждений. В Ярославской области в этом секторе успешно работают социально ориентированные некоммерческие организации. В 2018 году 13 из них получили господдержку на реализацию проектов и программ. Социальными услугами воспользовались около 7 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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