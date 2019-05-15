2019-05-15T14:00:11+03:00
Иваново

В Иванове двухгодовалый мальчик выпал из окна

Ребенок госпитализирован
Роман РЫЖИКОВ
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Родители оставили сына без присмотра совсем ненадолгоРодители оставили сына без присмотра совсем ненадолгоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В понедельник, 13 мая, в Иванове произошел несчастный случай. На улице Шошина из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, выпал ребенок. Двухгодовалый мальчик остался без присмотра родителей, залез на подоконник и оперся на москитную сетку. Сетка, не рассчитанная на нагрузку, не выдержала, и мальчик вывалился наружу. К счастью, ребенок выжил – его госпитализировали.

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту случившегося. Напомним, похожие случаи произошли в Ярославской области на днях.

Запомните, москитная сетка не рассчитана на нагрузку и не является защитой от выпадания. Не оставляйте детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами. По возможности, уберите мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник. Оборудуйте окна блокировкой, которая не даст ребенку открыть окно самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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