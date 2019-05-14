2019-05-14T16:26:27+03:00
Спорт

Проверка слуха: будут ли Кокорин и Мамаев сидеть в ярославской колонии?

Источники во ФСИН и адвокат Мамаева высказались по этому поводу
Роман РЫЖИКОВ
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А могут и этапироватьА могут и этапироватьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во вторник, 14 мая, заголовки СМИ запестрили о том, что осужденных футболистов Кокорина и Мамаева могут этапировать из Москвы в Ярославскую область, как ближайшую к Москве. Потенциальным местом отбывания наказания для оскандалившихся спортсменов назвали печально-известную ярославскую ИК-1, куда обычно отправляют «первоходов» - тех, кто попадает за решетку впервые. Однако, ни источники в УФСИН, ни адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов эту информацию не подтвердили.

Так, в местном управлении заявили, что пока не готовятся принимать звездных гостей. Кроме того, о такой «перспективе» правоохранители сами узнали из новостей. Источник заявил, что футболистов с одинаковым успехом могут отправить, например, в Тверскую область.

- Что касается слухов про этапирование в Ярославль, то по этому поводу у меня нет никакой информации. Закон предусматривает, чтобы место отбытия было максимально близко к месту проживания. Место этапирования определяется после того, как приговор вступает в силу. А он вступит в силу только после рассмотрения апелляции, - приводит слова адвоката Игоря Бушманова Матч.тв.

Не исключено, что фигуранты громкого уголовного дела предпочтут провести время в СИЗО, где день идет за полтора.

Напомним, 8 мая Александр Кокорин получил полтора года исправительной колонии общего режима, а Павел Мамаев – год и пять месяцев. Футболисты признаны виновными в хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью человека с применением оружия – они устроили драку, в которой пострадал директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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