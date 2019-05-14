2019-05-14T12:46:23+03:00
Иваново

В Иванове автобус с 20 пассажирами попал в тройное ДТП

Чтобы не врезаться в один автомобиль, водитель автобуса задел сразу два
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: УМВД по Ивановской областиФото: УМВД по Ивановской области
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На перекрестке Лежневской и Велижской в Иванове пассажирский автобус попал в аварию. ДТП произошло около 7:55 во вторник, 14 мая.

49-летний водитель «Форда» начал притормаживать перед светофором, когда 52-летний водитель автобуса, следовавшего за иномаркой, на мгновение отвлекся и не заметил, что поток перед ним останавливается. Когда мужчина увидел, что вот-вот попадет в аварию, он постарался уйти от столкновения в крайнюю правую полосу, но там уже остановилась «Тойота». Пассажирский «Богдан» прижал японскую иномарку к бордюру.

По предварительной информации, в момент столкновения в салоне автобуса находились 20 человек. К счастью, обошлось без пострадавших

ИСТОЧНИК KP.RU

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