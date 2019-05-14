2019-05-14T10:30:53+03:00
Общество

Вместо динозавров - африканские животные: как обновили ярославские парки аттракционов

Развлечений стало больше, но и цены подросли
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Новый аттракцион «Летающая тарелка» на Даманском острове в Ярославле. Фото: скриншот с видео в группе «Городской парк» в «ВКонтакте».Новый аттракцион «Летающая тарелка» на Даманском острове в Ярославле. Фото: скриншот с видео в группе «Городской парк» в «ВКонтакте».
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Для посетителей ярославских парков аттракционов к этому лету приготовили новинки. О них рассказали на общегородском совещании в мэрии 14 мая.

В Юбилейном парке вместо динозавров «поселятся» африканские животные, на Даманском острове установили семейные аттракционы «Лебеди» и «Ракушки», для любителей экстрима — «Летающая тарелка», в парке «Нефтяник» соорудят трассу для электромобилей, а также будут давать в прокат электросамокаты, в парке 30-летия Победы в Дзержинском районе установят новый большой детский игровой лабиринт с безлимитным посещением, аттракцион «Вальс» и «Облака». В Парке динозавров на проспекте Ленина планируется смена экспозиции.

Кроме аттракционов в парках планируют проводить кроссбукинг, занятия йогой, лекции и праздники для детей.

- Наша цель - сделать парки универсальными зонами отдыха, - сообщила заместитель директора предприятия «Дирекция городских парков культуры и отдыха» Вера Виноградова.

Специалисты заверили, что все аттракционы уже прошли проверку на безопасность.

А вот цены на развлечения немного повысят по сравнению с прошлым годом. Это связано с увеличением тарифов на электроэнергию и повышением минимального уровня оплаты труда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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