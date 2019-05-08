2019-05-13T21:03:59+03:00
Иваново

В Ивановской области завершили расследование дела об автоподставах

На скамье подсудимых окажутся четверо человек
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Мошенники незаконно пытались получить деньги со страховой компании.Мошенники незаконно пытались получить деньги со страховой компании.
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СУ СК России по Ивановской области завершило расследование уголовного дела в отношении четырех жителей Шуйского района. Их обвиняют в мошенничестве и покушении на мошенничество в сфере страхования. Кроме того, один из мужчин обвиняется в даче заведомо ложных показаний в суде.

По версии следствия, весной и летом 2017 года мужчины инсценировали три ДТП с участием дорогих иномарок. Однако в двух случаях при проверке обстоятельств аварий сотрудники страховой компании установили, что были предоставлены заведомо ложные сведения об обстоятельствах образования повреждений на транспорте. В итоге в выплате страхового возмещения было отказано. Размер незаконно полученных сумм страхового возмещения при третьем ДТП составил более 330 тысяч рублей.

Один из обвиняемых на допросе в качестве свидетеля по делу о взыскании со страховой компании выплаты дал ложные показания об обстоятельствах аварии.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УУР УМВД России по Ивановской области. В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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