В Ивановской области завершили расследование дела об автоподставах

СУ СК России по Ивановской области завершило расследование уголовного дела в отношении четырех жителей Шуйского района. Их обвиняют в мошенничестве и покушении на мошенничество в сфере страхования. Кроме того, один из мужчин обвиняется в даче заведомо ложных показаний в суде.

По версии следствия, весной и летом 2017 года мужчины инсценировали три ДТП с участием дорогих иномарок. Однако в двух случаях при проверке обстоятельств аварий сотрудники страховой компании установили, что были предоставлены заведомо ложные сведения об обстоятельствах образования повреждений на транспорте. В итоге в выплате страхового возмещения было отказано. Размер незаконно полученных сумм страхового возмещения при третьем ДТП составил более 330 тысяч рублей.

Один из обвиняемых на допросе в качестве свидетеля по делу о взыскании со страховой компании выплаты дал ложные показания об обстоятельствах аварии.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УУР УМВД России по Ивановской области. В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.