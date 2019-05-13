В Ивановской области нашли заблудившегося в лесу двухлетнего малыша

Казалось, только что был здесь и уже не отзывается. Отец двухлетнего Степана был в панике. Ребенок исчез 10 мая у деревни Рогатино Ивановской области, где и живет его семья. Папа с малышом были на прогулке – бродили по территории расположенного недалеко от деревни заброшенного лагеря. И вдруг сорванец исчез из поля зрения. Родные сначала пытались найти карапуза сами, но безрезультатно. Поняли - пора звать помощь.

- Сообщение о пропаже мальчика поступило нам в 21 час 45 минут, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

На место сразу же выехали сотрудники полиции, МЧС, областного спасательного отряда, участники местного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Позже подтянулись и поисковики-добровольцы из соседних регионов – Ярославля, Костромы, Владимира. Всего собралось около 300 человек.

- Мы разделились по группам и начали прочесывать территорию, - рассказал участник отряда «Лиза Алерт» Сергей Горбунов. – Выкрикивали имя мальчика и ждали какого-то отклика.

Только в ночной тиши не было слышно ни звука. Дополнительное беспокойство вызывало то, что за лагерем была небольшая, но глубокая речка. Попади в нее ребенок – и дело может закончиться трагедией. Тем более. что отец пропавшего ребенка, рассказал, что днем раньше он с сыном ходили на берег водоема и мальчику там очень понравилось. Прочесыванию берегов реки уделили особое внимание. И вдруг, спустя три часа с начала масштабных поисков, на берегу как раз той самой речки, в километре от места исчезновения Степки, в ответ на свой оклик волонтеры услышали надрывный детский плач.

- Ребенок был очень напуган, ревел навзрыд, долго не мог успокоиться. Но главное - был жив и невредим, - рассказали волонтеры «Лизы Алерт».

Малыша обернули в теплосберегающую фольгу и вынесли из леса к штабу поисковиков. К тому времени Степан уже поуспокоился и удивленно осматривал сонными глазенками ликующую толпу спасателей, волонтеров и полицейских. Малыша осмотрели врачи. К счастью, жизни и здоровью ребенка ничто не угрожало. После этого ребенка передали родным.