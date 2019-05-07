2019-05-07T17:01:51+03:00
Иваново

В Иванове бабушку сбили с лавки и побили палкой из-за еды

Нападавший отнял два пакета продуктов и убежал
Роман РЫЖИКОВ
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В одном из дворов на улице Пушкина в Иванове произошло разбойное нападение. Жертвой вооруженного палкой преступника стала 72-летняя бабушка. Неизвестный сбросил ее с лавочки, как только она присела отдохнуть, и нанес ей несколько ударов. Целью нападавшего были два пакета продуктов. Когда злоумышленник получил свое, он скрылся, а бабушка пошла в полицию.

Правоохранители пообщались с подучетным контингентом, поспрашивали во дворах, посмотрели камеры и нашли подозреваемого. Им оказался 32-летний мужчина, который 12 лет своей жизни провел за решеткой за особо тяжкие и тяжкие преступления.

На рецидивиста завели уголовное дело по статье «Разбой» и посадили под стражу

ИСТОЧНИК KP.RU

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