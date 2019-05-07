В Ярославле введут комиссию за оплату коммунальных услуг

В сборе коммунальных платежей в Ярославле грядут перемены. И отнюдь не радостные для жителей. Если сейчас в банках и на почте мы платим за коммуналку без комиссии, то в скором времени с нас начнут брать процент за эти услуги.

Первой о введении дополнительных платежей заявила «ТГК-2». В майских счетах за отопление и горячую воду компания предупредила, что уже с 1 июня текущего года жители начнут оплачивать эти ресурсы с комиссией. В компании пояснили, что изменения связаны с принятием 17 апреля постановления мэрии Ярославля. Власти подтвердили этот факт и добавили, что изменения коснутся тех жителей, у которых заключены прямые договоры с ресурсоснабжающими компаниями.

- Это связано с изменением федерального законодательства. Жилищный кодекс теперь допускает наличие прямых расчетов населения с поставщиками коммунальных услуг. И если раньше сбором платежей в основном занимались управляющие компании, то сейчас, соответственно, это делают сами ресурсники, - рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ольга Югова.

Она также пояснила, что так называемая «комиссия», то есть плата за сбор и прием жилищно-коммунальных платежей, была и раньше. Она включалась в состав платы за содержание жилого помещения и составляла 1 рубль 10 копеек с квадратного метра. Эти деньги поступали в управдомы, а они уже сами оплачивали услуги банков по переводу средств на счета ресурсоснабжающих компаний. Теперь эта сумму развели по разным строкам. За сбор и прием платежей за жилищные услуги плата будет составлять 26 копеек с квадратного метра. Ее включат в строку «Плата за управление».

Расходы по сбору и приему платежей за коммунальные услуги с населения составят 84 копейки с квадратного метра (отопление - 0,33 руб./кв. м, горячая вода - 0,22 руб./кв. м, холодная вода - 0,09 руб./кв. м, водоотведение - 0,09 руб./кв. м, электроэнергия - 0,11 руб./кв. м). Если у жителей нет прямых договоров с коммунальными компаниями, то эти 84 копейки с населения по-прежнему будут брать управдомы, указывая их в строке «Кроме того». А в сумме платежей для жильца ничего не поменяется.

Ольга Югова также добавила, что ничего не изменится и для тех, кто оплачивает услуги через ЯрОблЕИРЦ. Если же у человека заключен прямой договор с ресурсоснабжающей компанией, то плата за содержание жилья у него уменьшится на сумму расходов по сбору и приему платежей за эту услугу, но вместо этого жильцу придется платить установленную банком или «Почтой России» комиссию при оплате коммунального счета.

ТГК-2 уже предупредила жителей о комиссиях в счетах за апрель.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

Мы посчитали: если сейчас за передачу платежей за отопление и горячую воду в размере 3000 рублей для владельца квартиры площадью 55 квадратных метров сбор составляет примерно 33 рубля, то после изменений в банке с него могут взять уже 90 рублей. Правда, есть и способы сэкономить. Комиссия меньших размеров, как правило, взимается с плательщика, если он пользуется онлайн-платежами или рассчитывается через «личный кабинет» на сайте ресурсоснабжающей компании. Совсем без комиссии счет можно оплатить в кассе компании. Например, у «ТГК-2» она находится по адресу: улица Пятницкая, 6.

В мэрии пояснили, что рассматривался вариант включения этой комиссии в тарифы коммунальных компаний. Проводились консультации с федеральными ведомствами, но пока четкого ответа о такой возможности нет.