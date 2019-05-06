2019-05-06T15:45:22+03:00
Иваново

В пожаре в Иванове погибли двое мужчин и женщина

СУ СК РФ по Ивановской области проводит доследственную проверку
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: ГУ МЧС по Ивановской областиФото: ГУ МЧС по Ивановской области
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В понедельник, 6 мая, в Иванове случился пожар. Около 5:45 на пульт МЧС поступил сигнал о возгорании на улице Матросова. Загорелся дом № 1. Когда спасатели прибыли на место, деревянное здание было охвачено пламенем.

На месте работало 12 пожарных машин, к тушению привлекли 41 человек. В 6:17 специалисты объявили о ликвидации пожара. После осмотра на пепелище были обнаружены тела трех человек: двух мужчин и женщины

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что по факту случившегося проводится доследственная проверка

ИСТОЧНИК KP.RU

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