В пожаре в Иванове погибли двое мужчин и женщина

В понедельник, 6 мая, в Иванове случился пожар. Около 5:45 на пульт МЧС поступил сигнал о возгорании на улице Матросова. Загорелся дом № 1. Когда спасатели прибыли на место, деревянное здание было охвачено пламенем.

На месте работало 12 пожарных машин, к тушению привлекли 41 человек. В 6:17 специалисты объявили о ликвидации пожара. После осмотра на пепелище были обнаружены тела трех человек: двух мужчин и женщины

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что по факту случившегося проводится доследственная проверка