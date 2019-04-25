2019-04-26T14:09:58+03:00
Иваново

В Иванове отключат отопление

Батареи остынут 30 апреля
Роман РЫЖИКОВ
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Температура воздуха прогрелась достаточно, чтобы закончить отопительный сезонТемпература воздуха прогрелась достаточно, чтобы закончить отопительный сезонФото: Влад КОМЯКОВ
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В домах и квартирах ивановцев остынут батареи. Отопление отключат 30 апреля, согласно постановлению администрации города. Социальных объектов это не коснется, пока учреждения не подадут соответствующую заявку.

Отметим, окончание отопительного сезона соответствует Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок и правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, согласно которым отопление включают и отключают, когда среднесуточная температура воздуха ниже или выше восьми градусов Цельсия держится не менее пяти дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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