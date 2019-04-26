В Иванове 8-летняя девочка выпала с балкона
Ребенок выжил, но получил множественные травмы
По предварительным данным, девочка была дома однаФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:
В Иванове ребенок выпал с балкона. Восьмилетняя девочка упала с высоты третьего этажа и получила множественные травмы. Школьницу доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, переломом бедра и раной подбородка. Медики обратились в полицию.
По предварительным данным, ребенок оставался дома без присмотра, когда случился несчастный случай.
Сейчас этим случаем занимаются инспекторы по делам несовершеннолетних. Они узнают, почему девочка была дома одна и что именно случилось. Проводится проверка
ИСТОЧНИК KP.RU