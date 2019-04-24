Конкурс детского рисунка «Знаю.Помню.Горжусь»

9 мая для россиян - нечто большее, чем грандиозный парад на Красной площади в Москве. Это дата, которая в душе каждого жителя нашей страны рождает безмерную благодарность поколению, отвоевавшему для нас свободу. Какие мысли рождаются у современного поколения, рассуждающего о тех событиях? Что значит Победа для нынешних школьников?

Ученики ярославских школ ответили на непростой вопрос: «Что для меня Победа в Великой Отечественной войне?»