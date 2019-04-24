2019-04-24T17:19:30+03:00
Фотоконкурсы

Конкурс детского рисунка «Знаю.Помню.Горжусь»

КП-Ярославль, газета «Ва-банкъ» и ПАО Росбанк проводят конкурс
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Ученики ярославских художественных школ ответили на непростой вопрос: «Что для меня Победа в Великой Отечественной войне?»Ученики ярославских художественных школ ответили на непростой вопрос: «Что для меня Победа в Великой Отечественной войне?»
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9 мая для россиян - нечто большее, чем грандиозный парад на Красной площади в Москве. Это дата, которая в душе каждого жителя нашей страны рождает безмерную благодарность поколению, отвоевавшему для нас свободу. Какие мысли рождаются у современного поколения, рассуждающего о тех событиях? Что значит Победа для нынешних школьников?

Ученики ярославских школ ответили на непростой вопрос: «Что для меня Победа в Великой Отечественной войне?»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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