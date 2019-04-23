В Иванове 21-летний парень купил в интернете огурцы за 200 тысяч рублей

Молодой житель Иванова попался на уловку мошенников. 21-летний парень целый месяц ждал, когда ему придет заказ с интернет-сайта, но, когда понял, что его обманули, было уже поздно - огурцов ему не видать как и своих 195 тысяч рублей.

Молодой человек сделал крупный заказ на сайте оптовых закупок. Как прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД, юноша увидел объявление о продаже тепличных огурцов по низкой цене и связался с продавцом. Тот выслал договор и реквизиты на следующий день. Ивановец перечислил 195 тысяч рублей и стал ждать… Но никто так и не принес вожделенные огурцы, а номер продавца оказался недоступен.

После обращения в полицию, правоохранители начали проверку по факту мошенничества.