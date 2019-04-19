Железные правила безопасности

НАЕЗДЫ И ЭЛЕКТРОТРАВМЫ

Сохранить здоровье и жизнь людей и сделать их пребывание на вокзалах и поездах максимально комфортным и безопасным – одна из важнейших задач, стоящих перед сотрудниками ОАО «РЖД».

- По статистике, железнодорожный транспорт является самым безопасным видом транспорта. Если говорить об инфраструктуре полигона дороги, то да, потенциально она довольно опасна. Насколько опасна? Проиллюстрирую примером. Электрическая розетка в доме при правильном использовании практически безопасна. Но если взять в руку гвоздь и вставить его в розетку, то можно получить удар током. Ключевой элемент безопасности – соблюдение ее правил. Поэтому задача нашей службы заключена в том, чтобы совместно с различными структурами донести до человека основные правила безопасного поведения на транспорте и сделать так, чтобы человек мог их соблюдать, - объясняет начальник службы охраны труда и промышленной безопасности Северной железной дороги - филиала ОАО «РЖД» Андрей Григорьев.

Начальник службы охраны труда и промышленной безопасности Северной железной дороги - филиала ОАО «РЖД» Андрей Григорьев.

На железной дороге люди чаще всего получают травмы от наезда подвижного состава и от поражения электрическим током. На полигоне деятельности Северной железной дороги наездов значительно больше, чем электротравм. Так, в 2018 году из 64 непроизводственных травм 59 составляли наезды и только 5 – электротравмы.

- От наезда в основном страдают те люди, которые либо идут вдоль железнодорожных путей, либо пересекают их в неположенном месте. Отдельная категория – самоутверждающиеся подростки, которые любят делать эффектные селфи перед приближающимся поездом. Очень часто такая любовь к фото заканчивается трагически, - говорит Андрей Юрьевич.

Самое безрассудное, что можно делать на железной дороге – это идти вдоль путей или по ним в наушниках. В таком случае человек может не услышать даже предупредительные сигналы, которые подает машинист. К примеру, в марте на перегоне Шексна-Шеломово Вологодской области 17-летняя девушка шла по путям в наушниках и не реагировала на сигналы. Несмотря на экстренное торможение, предотвратить наезд не удалось, девушка погибла.

- А есть люди, которые не заботятся ни о своей безопасности, ни о близких людей - рассказывает Андрей Григорьев. – В прошлом месяце на станции Няндома Архангельской области на переезде женщина с ребенком в руках перебегала пути прямо перед поездом. Она не обратила внимания ни на запрещающий сигнал светофора, ни на стоящие машины, ни на сам поезд. В результате женщина и ребенок получили травмы, но, к счастью, выжили. По статистике, 70% таких происшествий заканчиваются смертью человека.

Электротравмы хоть и случаются реже, но тоже очень опасны. Категорически нельзя забираться на крыши вагонов или мосты, потому что при приближении к контактной сети менее чем на 2 метра возникает электрическая дуга и человек получает удар током до 27 тысяч вольт, что очень часто приводит к гибели. Так, летом прошлого года подросток попытался забраться на железнодорожный мост у поселка Семибратово, получил сильный удар током и многочисленные травмы.

ПОЕЗД НЕ МОЖЕТ ОСТАНОВИТЬСЯ МГНОВЕННО

Северная железная дорога ежегодно проводит большую работу по предупреждению травматизма. Только в 2018 году на эти цели было потрачено более 132 млн. рублей: построены две новые пассажирские платформы, улучшено освещение почти 760 платформ, окрашено 18 тысяч метров торцов платформ (наиболее опасных мест, где человек может получить травму) и полос безопасности и многое другое.

С 2012 года на территории СЖД построено 19 пешеходных переходов, оборудованных сигнализацией, настилами и предупреждающими знаками, и 42 ограждения протяженностью 43,5 км в самых опасных местах, чтобы люди не могли туда попасть даже случайно. Также строятся пешеходные мосты.

Много внимания в компании уделяется обучению школьников, когда железнодорожники приходят в школы и рассказывают о правилах поведения на дороге и о последствиях, к которым приводит несоблюдение этих правил. Предпринимаемые усилия дают результат. С 2017 года количество случаев травмирования на дороге снизилось на 28%.

Однако, чтобы самый безопасный транспорт из всех существующих в мире, таковым и оставался, важно понять главное – человек о своем здоровье и жизни должен заботиться сам.

- Даже если машинист увидит, что на путях есть автомобиль или человек и применит экстренное торможение, поезд, весящий порядка 3 тысячи тонн, сможет остановиться только через километр. В темное же время суток никто не способен определить ни расстояние до поезда, ни его скорость, - резюмирует Андрей Григорьев.

Поэтому каждый человек должен соблюдать элементарные правила поведения: не пересекать пути в неположенном месте и под запрещающий сигнал светофора, не ходить по путям, ни залезать на вагоны и не подлезать под ними. Эти простые правила помогут сохранить вам жизнь.