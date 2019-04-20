2019-04-20T12:44:53+03:00
Общество

Ели лебеду и «тошнотики»: долгожительница рассказала, как выживали в Ярославле в годы войны

19 апреля Тамара Васильевна Алферова отметила 90-летний юбилей
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Глава администрации Дзержинского района поздравила Тамару Алферову с юбилеем. Фото: Территориальная администрация Дзержинского района/facebook.comГлава администрации Дзержинского района поздравила Тамару Алферову с юбилеем. Фото: Территориальная администрация Дзержинского района/facebook.com
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19 апреля жительница Ярославля Тамара Васильевна Алферова отметила 90-й день рождения. Помимо родных и близких поздравить юбиляршу с праздником пришла и глава администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова.

В беседе за чашечкой чая Тамара Васильевна рассказала о своем нелегком жизненном пути.

Детство Тамары Алферовой прошло в Норском. В ее семье было семеро детей. Когда началась Великая Отечественная война Тамаре Васильевне было 12 лет.

- Я училась в школе №17. Уроки не прерывали в военное время. В годы войны было обострено чувство взаимопомощи и взаимовыручки. Помогали все, чем могли. Один учебник делили на класс, - вспоминает женщина.

В городе царил голод. Дети ходили по полям и собирали неубранные колоски, откапывали мороженную картошку, которую называли «тошнотиками». В пищу шла крапива, из которой варили щи, лебеда, заячья капуста. В военные годы Тамара Васильевна каждое лето трудилась в совхозе. А в 15 лет пошла работать на Ярославский моторный завод. Рабочий день длился и по 10 и по 12 часов. За смену молодой сотруднице выдавали по 700 граммов хлеба, за ночную добавляли еще 200 граммов и поварешку пшеничной каши. До работы женщина ходила по 12 километров пешком.

- Выходила в 5 утра, чтобы к 7 часам успеть на смену. Опаздывать было нельзя, иначе лишали пайка. Тяжелое время было, но ничего, выстояли, смогли и победили! - говорит юбилярша.

Одиннадцать лет Тамара Васильевна проработала на моторном заводе. Затем 29 лет трудилась на фабрике «Красный перевал». Еще 10 лет работала в продуктовом магазине.

После войны Тамара Васильевна вышла замуж, родила двоих детей. Сейчас у нее уже 3 внуков и 5 правнуков.

После войны Тамара Васильевна вышла замуж и родила двоих детей. Фото: Территориальная администрация Дзержинского района/facebook.com

После войны Тамара Васильевна вышла замуж и родила двоих детей. Фото: Территориальная администрация Дзержинского района/facebook.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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