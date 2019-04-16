2019-04-16T15:03:47+03:00
Иваново

В Иванове брат накинулся с ножом на 50-летнюю сестру из-за наследства

В ответ 61-летний сожитель женщины пырнул ножом обидчика. Он, как и остальные, был пьян
Роман РЫЖИКОВ
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Обидчика доставили в больницу с двумя проникающими ножевыми ранениями в спинуОбидчика доставили в больницу с двумя проникающими ножевыми ранениями в спинуФото: Роман РЫЖИКОВ
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Ивановские полицейские по горячим следам задержали мужчину, который напал с ножом на свою сестру. Конфликт произошел в Ново-Талицах.

39-летний мужчина выпивал вместе со своей 50-летней родственницей и ее 61-летним возлюбленным. Люди обсуждали наследство. Острая тема, помноженная на высокий градус, привели к ссоре. Брат женщины схватил нож и порезал ей руку. В ответ ее мужчина схватил нож и дважды пырнул обидчика в спину.

С проникающими ножевыми ранениями потерпевшего доставили в больницу. Подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью мужчина раньше был уже несколько раз судим. Он написал явку с повинной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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