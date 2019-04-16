В Иванове брат накинулся с ножом на 50-летнюю сестру из-за наследства

Ивановские полицейские по горячим следам задержали мужчину, который напал с ножом на свою сестру. Конфликт произошел в Ново-Талицах.

39-летний мужчина выпивал вместе со своей 50-летней родственницей и ее 61-летним возлюбленным. Люди обсуждали наследство. Острая тема, помноженная на высокий градус, привели к ссоре. Брат женщины схватил нож и порезал ей руку. В ответ ее мужчина схватил нож и дважды пырнул обидчика в спину.

С проникающими ножевыми ранениями потерпевшего доставили в больницу. Подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью мужчина раньше был уже несколько раз судим. Он написал явку с повинной.