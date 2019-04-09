2019-04-09T17:05:35+03:00
Фотоконкурсы

Жизнь домашних животных: фотоконкурс от КП-Ярославль

Присылайте снимки своих питомцев и выигрывайте призы
Поделиться:
Голосуйте за понравившиеся фотографии и получайте подарки от наших спонсоровГолосуйте за понравившиеся фотографии и получайте подарки от наших спонсоровФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Разве это справедливо? Всемирный день домашних животных – всего один, и очень нескоро, а наши питомцы дарят нам столько эмоций каждый день! Кошки и собаки, попугаи и морские свинки, черепахи, улитки, гекконы и кто угодно еще!

Самое время вознаградить их за любовь, преданность и сухие тапки! Присылайте нам фотографии своих любимцев, голосуйте за них, рассказывайте друзьям и выигрывайте в нашем конкурсе! В этот раз мы решили собрать всех-всех: пушистых, пернатых, чешуйчатых и даже лысых.

Фотографии отправляйте на нашу почту kp_yaroslavl@mail.ru с названием темы «конкурс питомцев» или загружайте их самостоятельно через форму ниже. Не забудьте указать номер телефона для связи. Прием заявок до 22 апреля.

В понедельник, через две недели, мы выложим все фотографии одновременно, чтобы у всех были равные шансы на победу. Обратите внимание, для того чтобы проголосовать, необходима аутентификация - так мы обезопасим участников от накрутки ( кто будет жульничать, того дисквалифицируем).

13 мая, после праздников, мы подведем итоги, и тройка лидеров, набравшая больше всех «лайков», получит подарки от нашего генерального спонсора, сети магазинов «Четыре лапы»

Наш спонсор - сеть магазинов «Четыре лапы»

Наш спонсор - сеть магазинов «Четыре лапы»

В магазинах «Четыре лапы» помогут выбрать и заказать те корма, лакомства, средства для содержания, когтеточки, клетки, которые идеально подойдут именно вашему питомцу. Сотрудники всегда готовы помочь и проконсультировать по ассортименту. Компания регулярно устраивает акции и сезонные распродажи товаров отечественных и зарубежных производителей. Сеть зоомагазинов «Четыре лапы» гарантирует идеальное сочетание стоимости и качества продукции.

Доставка товаров в интернет-магазине «Четыре лапы». На страницах сайта вы сможете найти и купить все необходимое для вашего питомца, доставка зоотоваров происходит ежедневно, как вариант, можно оформить заказ в ближайшей к вам магазин розничной сети. Если нужен интернет-магазин зоотоваров, Москва и другие регионы выбирают 4lapy.ru.

«Четыре лапы» - это всероссийская сеть с магазинами в Ярославле:

Ярославль Московский пр-т, д. 108, ТЦ "Рио"

Ярославль пос. Красный Бор, стр. 1 ТЦ "Гиперглобус"

Ярославль Тутаевское ш., д. 1, ТЦ "Рио"

Ярославль ул.Свободы, д.46А ТЦ «АУРА»

Ярославль, Ленинградский пр, д. 49А

Ярославль, Ленинградский пр-т, 123

Ярославль, Ленинградский пр-т, д. 54а, д.25

x

Загрузить фото

Все поля обязательны для заполнения

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Ярославской области поручительница привела должника по кредиту к приставам и заставила отдавать долг
В Ярославской области горе-родители накопили миллионный долг по алиментам
«Ярославич» упустил шанс выйти в лидеры плейаута
Ярославские спасатели просят не жечь мусор, а прошлогоднюю траву закапывать в землю
Волонтеры: В Ярославле задержали напавшего на 15-летнего мальчика мужчину
Посылка неожиданно «затикала»: в Ярославле эвакуировали сортировочный центр «Почты России»
Ярославцев не берут в армию из-за психических расстройств
В Костроме продолжают искать двух мальчиков, которые не вернулись домой. Ярославцы приехали в штаб, чтобы помочь
В отделе полиции Ярославского района покончил с собой задержанный мужчина
Ведомства не подтверждают информацию о пострадавших во время обрушения строительных лесов в Ярославле
Транспортный коллапс в Ярославле: смогли ли пожарные машины доехать до вызова?
В Ярославле продолжается строительство детского сада во Фрунзенском районе
Ярославские энергетики восстанавливают поврежденную кабельную линию
В Ярославле бизнесмен демонтировал здание на своей территории, потому что оно стояло на сетях водоснабжения
Любовь зла: 19-летний ярославец поссорился с девушкой и украл ее украшения на 65 тысяч рублей
В Ярославле во время пожара погиб мужчина
Сотрудники ГИБДД под Ярославлем спасли из запертой машины двухлетнего малыша
Такая молодая, а уже серийная: в Ярославле поймали мошенницу
400 ярославских школьников собрались, чтобы стать лучше
Речной вокзал в Ярославле все-таки остался памятником архитектуры
Ветрено с порывами: ярославцев экстренно предупредили спасатели
Коммунист, что ли? Ярославец экспроприировал цепочку и крестик из красного золота
Преступная тенденция: в Ярославле пенсионерку сбили на "зебре"