В Ярославле на Советской улице рухнули строительные леса

9 апреля в Ярославле на Советской улице произошла чрезвычайная ситуация. У дома № 74 обрушились строительные леса. Это случилось примерно в 10 часов 30 минут утра.

- ЧП произошло в связи с тем, что здание 1937 года постройки. Кирпичные стены старые, кладка рыхлая. Анкеры, которыми крепились леса, просто не закрепились нормально и отлетели, - рассказал мастер строительных работ подрядной организации РЭУ-2 Олег Смирнов.

Часть строительных лесов рухнула на землю .Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

ЧП произошло примерно в половину одиннадцатогоФото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

Реконструкция фасада здесь идет с июля прошлого года. Работы начались по заданию комитета по чрезвычайным ситуациям, так как здание находится в аварийном состоянии. Одну часть дома уже беспроблемно отремонтировали, а вторую не успели… случилось обрушение.

Внизу находилась детская площадкаФото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

Часть строительной конструкции рухнула прямо на детскую площадку. К счастью, в этот момент на ней никого не было.

- Пострадавших нет, имущество, в том числе, машины, не повреждены, - добавил Смирнов.

К счастью, никто не пострадал.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

Правда, леса задели электрические провода, из-за этого улица Советская оказалась на время обесточена. В том числе, оказалась повреждена контактная сеть, встали троллейбусы. Уже через несколько минут после ЧП на место приехали аварийные службы.

Металлические леса зацепили провода.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

Строительные леса повредили провода: встали троллейбусыФото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

В ближайшее время завалы начнут разбирать с помощью автовышки.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

В ближайшее время ждут автовышку, с помощью которой придется разбирать этот участок и использовать анкеровку по крайней мере в полтора раза больше, чтобы засверливание происходило глубже.