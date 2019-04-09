2019-04-09T12:28:56+03:00
Происшествия

В Ярославле на Советской улице рухнули строительные леса

Подробности ЧП [фото, видео]
Екатерина ЛЕЩЕНКОВАЕкатерина РЯБЦЕВА
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Из-за ветхости кладка довольно рыхлая, поэтому конструкция не удержалась и упала внизИз-за ветхости кладка довольно рыхлая, поэтому конструкция не удержалась и упала внизФото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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9 апреля в Ярославле на Советской улице произошла чрезвычайная ситуация. У дома № 74 обрушились строительные леса. Это случилось примерно в 10 часов 30 минут утра.

- ЧП произошло в связи с тем, что здание 1937 года постройки. Кирпичные стены старые, кладка рыхлая. Анкеры, которыми крепились леса, просто не закрепились нормально и отлетели, - рассказал мастер строительных работ подрядной организации РЭУ-2 Олег Смирнов.

Часть строительных лесов рухнула на землю . Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

Часть строительных лесов рухнула на землю .Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

ЧП произошло примерно в половину одиннадцатого Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

ЧП произошло примерно в половину одиннадцатогоФото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

Реконструкция фасада здесь идет с июля прошлого года. Работы начались по заданию комитета по чрезвычайным ситуациям, так как здание находится в аварийном состоянии. Одну часть дома уже беспроблемно отремонтировали, а вторую не успели… случилось обрушение.

Внизу находилась детская площадка Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

Внизу находилась детская площадкаФото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

Часть строительной конструкции рухнула прямо на детскую площадку. К счастью, в этот момент на ней никого не было.

- Пострадавших нет, имущество, в том числе, машины, не повреждены, - добавил Смирнов.

К счастью, никто не пострадал. Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

К счастью, никто не пострадал.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

Правда, леса задели электрические провода, из-за этого улица Советская оказалась на время обесточена. В том числе, оказалась повреждена контактная сеть, встали троллейбусы. Уже через несколько минут после ЧП на место приехали аварийные службы.

Металлические леса зацепили провода. Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

Металлические леса зацепили провода.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

Строительные леса повредили провода: встали троллейбусы Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

Строительные леса повредили провода: встали троллейбусыФото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

В ближайшее время завалы начнут разбирать с помощью автовышки. Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

В ближайшее время завалы начнут разбирать с помощью автовышки.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

В ближайшее время ждут автовышку, с помощью которой придется разбирать этот участок и использовать анкеровку по крайней мере в полтора раза больше, чтобы засверливание происходило глубже.

Строительные леса Ярославль.Мастер строительный работ "РЭУ-2" Олег Смирнов рассказал, почему рухнули лесаЕкатерина ЛЕЩЕНКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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