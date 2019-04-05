2019-04-05T17:04:29+03:00
Иваново

В Ивановской области затопило мост через Нерль. 15 населенных пунктов рискуют быть отрезанными

Нарушено прямое транспортное сообщение с пятью населенными пунктами
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: ГУ МЧС по Ивановской областиФото: ГУ МЧС по Ивановской области
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В Гаврилово-Посадском районе Ивановской области затопило низководный мост недалеко от деревни Новая. Вода в реке Нерль поднялась из-за таяния снегов. В результате происшествия нарушено прямое транспортное сообщение с пятью населенными пунктами: .

К счастью, мост является второстепенной дорогой, так что жизнеобеспечение происходит в штатном режиме, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Как уточняют спасатели, со стороны Гаврилово-Посадского района к насе Мирславлю, Мышкино, Васильево, Студенцу и Красковоо можно проехать через мост у Лобцово.

С обеих сторон затопленного моста установили железобетонные блоки, проезд по нему сейчас запрещен. Об этом сообщают выставленные знаки. Кроме запрещающих, специалисты узнавили знаки с путем объезда. На подъезде к мосту – насыпные заграждения.

Ситуация с подтоплением находится на контроле МЧС. Специалисты прогнозируют высокий риск подтопления в Лухском и Южском районах.

- Наибольший риск сохраняется на участке автодороги Ласкариха-Красногорское Кинешемского района, протяженностью 150 м, где вследствие размытия дорожного полотна будет затруднен проезд в 15 населенных пунктов с общей численностью 437 человек, в т.ч. 31 ребенок. – сообщают в ведомстве

ИСТОЧНИК KP.RU

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