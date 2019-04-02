Угличский завод «ЗТМ «Техносила» защитился от многомиллионных претензий налоговиков

«Наше предприятие сумело защитить свою деловую репутацию и право на жизнь» – комментирует вынесенное 12 марта решение арбитражного суда генеральный директор завода Александр Ярышев.

Закончилась эпопея, которая продолжалась два года, если вести отсчет с начала налоговой проверки. В конечном итоге Ярославский областной арбитражный суд поддержал позицию предпринимателей. Такие же вердикты вынесли арбитражные суды второй и третьей (окончательной) инстанции в Кирове и Нижнем Новгороде.

Суть претензий

Юристы отмечают: в последние годы налоговое законодательство не претерпевает заметных изменений. Но меняются трактовки закона налоговой инспекцией. Так произошло и в Угличе.

ООО «Завод точной механики «Техносила» и ООО «Точность» находятся в партнерских отношениях, а среди их собственников есть одни и те же люди (хотя полностью состав учредителей не дублируется, в персоналиях есть разница). Оба предприятия, как отдельные самостоятельные юридические лица, работали каждое в своей сфере металлообработки, отчитывались о своей деятельности перед государством (в том числе налоговиками) и уплачивали налоги и сборы в течение полутора десятков лет – с 2002 года.

Все это время такая ситуация не вызывала вопросов, воспринималась как нормальная и полностью соответствующая действующему законодательству.

Отношение внезапно изменилось в 2017 году, когда у налоговиков появились подозрения, а затем и обвинения в том, что ООО «Завод точной механики «Техносила» и ООО «Точность» – это результат искусственного дробления бизнеса в целях минимизации налоговой нагрузки.

Чем грозило решение налоговой

Доначисленная налоговой инспекцией «недоимка», с учетом штрафов и пеней, исчислялась суммой в почти 30 миллионов рублей. Это была крайне серьезная сумма для ООО «ЗТМ «Техносила»– практически половина годовой выручки. По сути, речь шла о том, сможет ли предприятие в принципе продолжить свою деятельность, сохранятся ли рабочие места, от которых зависит благополучие сотен угличских семей, да и платежи в бюджет.

Остается только радоваться, что арбитражные суды разобрались в ситуации и вынесли верные вердикты.

–Это прецедент, который позволяет утверждать, что промышленники и предприниматели, средний и малый бизнес, могут и должны отстаивать свои права с помощью судебной системы; что решения налоговых инспекций – это не догма, а сами эти структуры в нашей стране не являются неприкасаемыми, – говорит генеральный директор ООО «ЗТМ «Техносила» Александр Ярышев.

Генеральный директор ООО "Завод точной механики "Техносила" Александр Ярышев

Считаем потери

В ходе налоговой проверки и последующих судебных процессов ООО «ЗТМ «Техносила» понесла существенные репутационные потери, которые привели к значительному падению выручки. Достойная деловая репутация формируется годами, а обрушить ее можно в один день. Сейчас информацию о деятельности компаний легко получить онлайн, в сети Интернет. Потенциальный заказчик, видя, что налоговики числят за предприятием значительные долги по налогам и зная о судебных процедурах, утрачивает интерес к партнерству. Так ООО «ЗТМ «Техносила» потеряло серьезные объемы заказов.

Вторая проблема – «обеспечительные меры», запрет на распоряжение имуществом. Это лишает компанию возможности привлекать кредитные ресурсы и внешние инвестиции.

Третий момент – утрата перспективы воспользоваться мерами государственной поддержки для бизнеса, в том числе льготными кредитными и лизинговыми схемами, иными формами господдержки. Ведь первоочередное требование и главное требование к участникам госпрограмм – отсутствие задолженностей по налогам и сборам. Получается, что одни государственные органы (к примеру, областная Корпорация развития малого и среднего предпринимательства) предлагают предпринимателям помощь, нацеленную на рост экономики страны и региона, а другие в то же время душат их вольными трактовками законодательства и нормативных актов.

Добавим: претензии к ООО «ЗТМ«Техносила» налоговая инспекция предъявила за период 2014-2015 г. Если бы предприятие не отстояло свои права в суде, налоговики могли доначислить предприятию еще десятки миллионов рублей «недоимки» за последующие периоды, что поставило бы крест на будущем завода.

Кстати, в ходе разбирательств проводилась и проверка Следственного комитета на предмет возможности возбуждения уголовного дела. СК состава преступления не обнаружил. Но, как ни странно, это не остановило налоговиков.

Чем ответят чиновники?

По словам руководителя ООО «ЗТМ «Техносила», предпринимательское сообщество очень позитивно восприняло победу компании в арбитраже. При этом он выделяет роль Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфира Бакирова, представитель которого участвовал во всех судебных заседаниях в качестве третьей стороны, обозначая позицию омбудсмена, а также оказывая специалистам ООО «ЗТМ «Техносила» моральную и юридическую поддержку. Это обеспечило процессу определенную гласность, соответствие духу и букве закона.

У нас «не принято» требовать возмещения затрат, нанесенных в результате неправомерных действий чиновников. Правильно ли это? Может, и их следует «наказывать рублем» – это заставит как исполнителей, так и их руководство внимательнее относиться к тем решениям, которые они выносят в адрес организаций, предприятий и граждан?

Сейчас ООО «Завод точной механики «Техносила» советуется с юристами относительно перспективы возмещения не только судебных издержек, но и хотя бы части понесенных затрат. Только на подготовку к судебным процедурам и в их ходе предприятие потратило семизначную сумму.

– Надеюсь, в налоговой службе сделают выводы из этой ситуации, – отмечает генеральный директор ООО «ЗТМ «Техносила» Александр Ярышев. – Нельзя видеть друг в друге врагов. Если налоговая будет подсказывать, учить, помогать, поправлять и направлять предпринимателей, то мы будем делать общее дело на благо своей страны и ее граждан.

Основатель и многолетний руководитель ООО «Завод точной механики «Техносила» Сергей Евстафьевич Ярышев

5 февраля этого года, через два дня после своего 71-го дня рождения, скончался основатель и многолетний руководитель ООО «Завод точной механики «Техносила» Сергей Евстафьевич Ярышев. Это стало большой потерей для его родных и близких, друзей и коллег, коллектива предприятия.

Сергей Евстафьевич отдал машиностроению полвека своей жизни, пройдя путь от мастера до начальника цеха на Угличском часовом заводе, а затем создав свое предприятие.

К сожалению, последние годы его жизни были омрачены незаслуженными подозрениями и обвинениями. Чуть больше месяца он не дожил до вердикта суда, восстановившего деловую репутацию ООО «ЗТМ «Техносила», его руководителей и специалистов…

Альфир Бакиров, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области

Альфир Бакиров, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области:

– Это была беспрецедентная история, когда мы доказали, что предприниматели совершенно не виноваты в том, в чем их обвиняют. Арбитражные суды приняли все наши доводы.

В последнее время по всей стране появилось много дел, которые так или иначе касаются дробления бизнеса. Под этим есть определенная основа, если предприниматели нарушают закон, но гораздо чаще их искусственно «подтягивают» под те или иные решения. Ситуация в Угличе – именно из этой серии. Предприятие работает практически 18 лет, к нему не предъявляется претензий, и вдруг все резко меняется, хотя оснований для этого не было.

Мы поддержали предпринимателей, суды всех трех инстанций встали на нашу сторону. Я этому очень рад. Уполномоченные по всей Российской Федерации будут изучать эту судебную практику и использовать наш опыт, защищая права предпринимателей в подобных ситуациях.

Государством, конечно, должна вестись борьба с фирмами-однодневками, с отмыванием средств и т.д. Но такая борьба должна быть не огульной, а индивидуальной. Кроме того, чиновники должны отдавать себе отчет в том, какие санкции они намерены применять по отношению к предпринимателям. В данном случае налоговики не могли не понимать, что доначисление «недоимки» почти на 30 млн. рублей приведет к разорению предприятия, его банкротству и увольнению работников. Так поступать нельзя!