Ивановские врачи собрали череп подростка по частям и допечатали недостающие фрагменты на 3D принтере

Нейрохирурги из Иванова совершили настоящее чудо. Они по кусочкам собрали череп подростка, а недостающие части допечатали на 3D принтере. 15-летний парень попал в жуткую аварию во Владимирской области год назад и был на волоске от смерти.

Краниопластика – сложнейшая операция, при которой отсутствующие элементы черепа закрывают различными материалами. В данном случае – из титана. Сперва проводится обследование на томографе, затем создается 3D-модель, потом на принтере печатаются пластины, полностью соответствующие дефекту, который был у пациента.

Несколько месяцев ребенка «готовили» к рискованному шагу, сделали несколько операций и, когда состояние пациента стабилизировалось, восстановили черепную коробку так, чтобы она не только вернула прежнюю форму, но и сохранила защитную функцию.

Как признаются врачи, когда их пациент идет на поправку, они всегда испытывают невероятные эмоции. А в случае с Егором, они были еще больше рады, что смогли спасти жизнь ребенка.